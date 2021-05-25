Латки зробили з трави. Далі – справа за водіями, бо її треба закатати для кращого ефекту.
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Що відомо про "ремонт" дороги
- У мережі жартують, що жителі міста Апостолове не дочекалися комунальників.
- Відтак вони залатали дороги власноруч.
- Для ремонту використали найдоступніший матеріал – свіжоскошену траву.
- У коментарях зазначають, що зона з зеленими "латками" – це частина міської дороги.
- На відео видно, що водії оминають ями, оскільки трава прикриває їхню глибину.
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