Латки зробили з трави. Далі – справа за водіями, бо її треба закатати для кращого ефекту.

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Що відомо про "ремонт" дороги

  • У мережі жартують, що жителі міста Апостолове не дочекалися комунальників.
  • Відтак вони залатали дороги власноруч.
  • Для ремонту використали найдоступніший матеріал – свіжоскошену траву.
  • У коментарях зазначають, що зона з зеленими "латками" – це частина міської дороги.
  • На відео видно, що водії оминають ями, оскільки трава прикриває їхню глибину.

Дорога з еколатками: відео

 