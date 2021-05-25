Еколатки замість асфальту: ями на Дніпропетровщині присипали травою – відео

25 травня 2021 , 19:46
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Джерело:

фейсбук "Типовий Кривий Ріг"

У місті Апостолове, що неподалік від Кривого Рогу, своєрідно залатали ями. Невідомі добродії лиши по собі зелені "латки" з трави. Водії зняли на відео оновлений вигляд дороги.

Латки зробили з трави. Далі – справа за водіями, бо її треба закатати для кращого ефекту.

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Що відомо про "ремонт" дороги

  • У мережі жартують, що жителі міста Апостолове не дочекалися комунальників.
  • Відтак вони залатали дороги власноруч.
  • Для ремонту використали найдоступніший матеріал – свіжоскошену траву.
  • У коментарях зазначають, що зона з зеленими "латками" – це частина міської дороги.
  • На відео видно, що водії оминають ями, оскільки трава прикриває їхню глибину.

Дорога з еколатками: відео

 

Автор: Вікторія Андрєєва