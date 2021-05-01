Тонни пластику: 30-метровий "сміттєвий острів" утворився під Харковом – відео

Екоактивіст показав "острів" зі сміття в селищі міського типу Бабаї, що неподалік Харкова. Пластиковими пляшками та іншим сміттям вкрита річка Уди.

Допис про сміття у річці, 1 травня, поширив екоактивіст Артем Приходько. Чоловік написав, що "сміттєвий острів" простягнувся на десятки метрів.

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Що відомо про "острів" зі сміття

Сміття сконцентрувалось у гирлі річки Уди біля селища міського типу Бабаї, що за менш ніж 20 кілометрів від Харкова.

Через недбале ставлення жителів Харкова і селища Бабаї до сміття, на річці Уди утворився величезний 30-метровий "острів" з пластикових і скляних пляшок,

– написав активіст.

За словами чоловіка "острів", з пластикових та скляних плашок "прибило" до гирла річки Уди.

Артем Приходько каже, що там тонни пластику, які потрібно прибирати й вивозити. За його оцінками в річці сміття орієнтовно на 4 вантажівки.

"Я прошу всіх, хто відпочиватиме на травневі свята на природі, в лісі чи біля води, обов'язково приберіть за собою всі відходи, не залишайте сміття в лісі і не кидайте в водойми!" – закликає Артем.

Він додає, що такими темпами екологічна катастрофа неминуча.

До того ж Артем Приходько планує 15 травня організувати прибирання тієї ділянки річки Уди.

Селище Бабаї під Харковом: дивіться на мапі