Екоквартира айтішника: приклад компактної студії у скандинавському стилі

У компактній квартирі дизайнерам вдалось ефективно використати простір зі студією та спальнею.

Над проектом однокімнатки у новому ЖК в Шевченківському районі Києва працювала дизайнерка Катерина Луференко, пише The Village.

Замовником виявився молодий IT-спеціаліст. Основним його побажанням було, аби простір із студією та спальнею був використаний максимально ефективно.

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За його задумом, квартира загальною площею 46 метрів квадратних мала б бути просторою та функціональною водночас.



Власник побажав, щоб квартира була просторою і функціональною / Фото: The Village

Як розширили площу? Щоб раціонально використати невелику площу помешкання, дизайнери вдались до перепланування – перегородку між спальнею і гардеробом дещо змістили. "Виграти" простір вдалось і для технічної зони у санвузлі: біля ванної розмістили шафу, де заховали пральну машину і бойлер.

Власник побажав, щоб дизайн його помешкання був витриманий у скандинавському мінімалізмі. Чим особливий скандинавський стиль в інтер'єрі, читайте у матеріалі.



Стіна з рослинним орнаментом – "родзинка" помешкання / Фото: The Village

У квартирі зробили наголос на натуральні матеріали, світлі стіни та дерево. Кольорового акценту додали стіною з рослинним орнаментом.

Господар цілий день працює за екраном, тому вдома хотів би повертатися у більш природне середовище. Хотілося, щоб квартира була eco-friendly,

– розповіла дизайнерка.

Серед інших деталей, які не одразу впадають в око, але додають затишку та врівноваженості, диван темно-зеленого відтінку з кольоровими подушками, який, за потреби, трансформується у додаткове спальне місце, вмонтовані врізні світильники, штори та килим "під мішковину".



Диван глибокого зеленого відтінку додає затишку помешканню / Фото: The Village

На підлозі у санвузлі використали два види плитки. Плитка на підлозі додає природних мотивів, віддалено нагадує дерев'яний паркет. Як правильно підібрати колір для ванної кімнати – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.