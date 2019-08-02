20:10
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Нові посади Богдана. Королівські амбіції Кличка
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Екоквартира айтішника: приклад компактної студії у скандинавському стилі

      186 Читать новость на русском

      У компактній квартирі дизайнерам вдалось ефективно використати простір зі студією та спальнею.

      Над проектом однокімнатки у новому ЖК в Шевченківському районі Києва працювала дизайнерка Катерина Луференко, пише The Village.

      Замовником виявився молодий IT-спеціаліст. Основним його побажанням було, аби простір із студією та спальнею був використаний максимально ефективно.

      Читайте також: Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика

      За його задумом, квартира загальною площею 46 метрів квадратних мала б бути просторою та функціональною водночас.

      квартира Київ перепланування
      Власник побажав, щоб квартира була просторою і функціональною / Фото: The Village

      Як розширили площу? Щоб раціонально використати невелику площу помешкання, дизайнери вдались до перепланування – перегородку між спальнею і гардеробом дещо змістили. "Виграти" простір вдалось і для технічної зони у санвузлі: біля ванної розмістили шафу, де заховали пральну машину і бойлер.

      Власник побажав, щоб дизайн його помешкання був витриманий у скандинавському мінімалізмі. Чим особливий скандинавський стиль в інтер'єрі, читайте у матеріалі.

      квартира Київ екоквартира айтішника
      Стіна з рослинним орнаментом – "родзинка" помешкання / Фото: The Village

      У квартирі зробили наголос на натуральні матеріали, світлі стіни та дерево. Кольорового акценту додали стіною з рослинним орнаментом.

      Господар цілий день працює за екраном, тому вдома хотів би повертатися у більш природне середовище. Хотілося, щоб квартира була eco-friendly,
      – розповіла дизайнерка.

      Серед інших деталей, які не одразу впадають в око, але додають затишку та врівноваженості, диван темно-зеленого відтінку з кольоровими подушками, який, за потреби, трансформується у додаткове спальне місце, вмонтовані врізні світильники, штори та килим "під мішковину".

      квартира дизайн інтерєр диван
      Диван глибокого зеленого відтінку додає затишку помешканню / Фото: The Village

      На підлозі у санвузлі використали два види плитки. Плитка на підлозі додає природних мотивів, віддалено нагадує дерев'яний паркет. Як правильно підібрати колір для ванної кімнати – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

      Дивіться також:
      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      163499
      Теги: Новини нерухомості України Дизайн Ідеї для інтер'єру Новини нерухомості Фотоновини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди піти у Варшаві: підбірка місць, що закохують з першого погляду
      сьогодні , 20:03 Куди піти у Варшаві: підбірка місць, що закохують з першого погляду
      Альона Захарова 14
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 160 депутатів
      сьогодні , 19:15 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 160 депутатів
      236637
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      2601
      Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
      сьогодні , 19:00 Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
      Марта Вересюк 269
      Ліквідувати чи об'єднати: яка доля чекає на міністерства
      сьогодні , 18:01 Ліквідувати чи об'єднати: яка доля чекає на міністерства
      Ірина Поліщук 404
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук