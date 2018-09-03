Еколихо у Криму: в Україні взялись за дослідження токсичних речовин, які осіли на Херсонщині

Дослідження для встановлення причин нехарактерних викидів провели у Херсонській області. Вже встановлено, що токсичні речовини, які виявили у повітрі на Херсонщині, надходять із окупованого Криму.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 3 вересня перевищення вмісту токсичних речовин у повітрі зафіксували на території Херсонської області.

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Як повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв у коментарі УНН, для встановлення причин нехарактерних викидів у Херсонській області вже провели відповідні дослідження.

На сьогоднішні у нас зафіксовані нехарактерні викиди, які осідають в точці роси саме на території Херсонської області, на такі населені пункти як Каланчак, деякі населенні пункти Чаплинського, Каланчацького району. За нашими даним, найбільше потерпають від цих викидів саме Армянськ, Красноперекопськ та інші населені пункти України в складі Криму,

– розповів про походження токсинів Гордєєв.

За його словами, було також проведене дослідження, завдяки якому підтверджується версія того, що Крим, потерпаючи від нестачі прісної води, розпочав викачування води зі свердловини.

"Зараз пішла велика засоленість цієї води. І вони ж качають морську воду для технологічного процесу, безпосередньо для заводу "Титан". За технологією, за якою там (на заводі, – 24 канал) виробляється продукція, наявність соленої води призводить до відповідної хімічної реакції та до неконтрольованих викидів, які ми зараз прослідковуємо", – підкреслив голова Херсонської облдержадміністрації.

Він також додав, що вже на 90% впевнений у цій інформації. За словами Гордєєва, екологи очікують лише на останні результати аналізів.

А тим часом, російська окупаційна влада Криму хоче використати наслідки екологічної катастрофи на півночі півострова як аргумент на користь відновлення подачі води з Дніпра. За словами Рефата Чубарова, після еколиха у Армянську почалося обережне зондування можливості відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований Крим по Північно-Кримському каналу.

Нагадаємо, наприкінці серпня у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію.

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