Про це повідомили 2 серпня. У мережі очевидці публікують фото та відео.

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Мало кисню

Крім риби масово гинуть жаби і раки.

Еколог Тетяна Лампіка каже, що це спека. Адже через неї у воді зменшується кількість кисню. Це і призводить до загибелі риби.

В управлінні рибного господарства Дніпропетровщини поки не кажуть в чому причина мору.

На відео видно безліч мертвої риби, яку вимило на берег. На дні річки її значно більше.

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Ходять із закритим носом

Як повідомляє ТСН, річки у Дніпрі зараз дуже забруднені. Містом ходити важко, бо звідусіль доноситься сморід. Берег річки міліє, вода забруднюється побутовими відходами. Це є ще одною причиною, чому риба гине.

Еколог каже, що у всьому винні люди. Вони найбільше засмічують середовище.

Потрібно розуміти, що основними забруднювачами вже є не підприємства, а міські комунальні системи. Річку забруднюємо ми. Вона стала більш мілководною через синьо-зелені водорості, температура води поступово підвищується,

– зазначає Тетяна Лампіка.

Інші екологи кажуть, що причин є безліч: шкідливі речовини, відсутність фільтрації, відходи з місцевого будмайданчика.

Зазначають, що за станом води має стежити Держпродспоживслужба. Адже вона бере проби води і досліджує її вміст.