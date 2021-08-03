Еколог назвала причини масового мору риби в Дніпрі

3 серпня 2021 , 10:00
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Джерело:

"Інформатор"

У Кам'янському та Дніпрі спостерігають масовий мор риби. Еколог Тетяна Лампіка сказала, що причиною, імовірно, є спека. Також винні люди, що безперервно забруднюють середовище.

Про це повідомили 2 серпня. У мережі очевидці публікують фото та відео.

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Мало кисню

  • Крім риби масово гинуть жаби і раки.
  • Еколог Тетяна Лампіка каже, що це спека. Адже через неї у воді зменшується кількість кисню. Це і призводить до загибелі риби.
  • В управлінні рибного господарства Дніпропетровщини поки не кажуть в чому причина мору.
  • На відео видно безліч мертвої риби, яку вимило на берег. На дні річки її значно більше.

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Ходять із закритим носом

Як повідомляє ТСН, річки у Дніпрі зараз дуже забруднені. Містом ходити важко, бо звідусіль доноситься сморід. Берег річки міліє, вода забруднюється побутовими відходами. Це є ще одною причиною, чому риба гине. 

Еколог каже, що у всьому винні люди. Вони найбільше засмічують середовище.

Потрібно розуміти, що основними забруднювачами вже є не підприємства, а міські комунальні системи. Річку забруднюємо ми. Вона стала більш мілководною через синьо-зелені водорості, температура води поступово підвищується,
– зазначає Тетяна Лампіка.

Інші екологи кажуть, що причин є безліч: шкідливі речовини, відсутність фільтрації, відходи з місцевого будмайданчика. 

Зазначають, що за станом води має стежити Держпродспоживслужба. Адже вона бере проби води і досліджує її вміст.

Автор: Марта Кушка