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      Екологи б'ють на сполох: у Європі під загрозою вимирання опинилися горобина і кінський каштан

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      Деревам у Європі загрожуть шкідники і хвороби
      Деревам у Європі загрожуть шкідники і хвороби / iucn.org

      У Європі вид кінського каштана та понад 200 різновидів горобини офіційно перебувають під загрозою вимирання. Вчені проаналізували стан 454 видів дерев, які ростуть на континенті.

      У звіті Міжнародного союзу охорони природи йдеться, що 42% рослин загрожує зникнення, а 58% рослин-ендеміків перебувають під загрозою.

      Дивіться також: У Києві в серпні несподівано розквітли каштани: фото

      Дерева необхідні для життя на Землі, і європейські дерева у всьому їхньому розмаїтті є джерелом їжі та притулку для незліченних видів тварин, зокрема птахів і білок, також вони відіграють ключову економічну роль,
      ​— наголосив голова "Червоної Книги Європи" Крейг Хілтон-Тейлор.

      Дослідники помітили, що найбільше деревам загрожують шкідники, хвороби, конкуренція з боку інвазивних рослин, зникнення лісів, неконтрольована вирубка лісів та зміни у сфері користування землею.

      Це цікаво! Глобальне потепління: як змінилося ваше місто? Перевіряємо на прикладі Києва

      Відзначимо, що у Києві вдруге цього року розквітли каштани, хоча листя на більшості з цих дерев пожовтіло та почало опадати. Природну аномалію зафіксували на фото. Зазвичай каштани цвітуть у травні.

      Така аномалія в Києві трапляється не вперше: наприкінці серпня 2018 року у столиці теж цвіли каштани. Усе тому, що через спеку і брак вологи дерева скидають листя та знову набувають здатності цвісти. При цьому найчастіше цвітуть каштани, які ростуть поблизу дороги. Там висока загазованість і низька вологість.

      blog_ava
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      Теги: Екологія Європа
      Джерело: 24 канал
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