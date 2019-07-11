Екологи обурені мовчанням металургійних підприємств на пропозицію відкрити дані щодо викидів

Металургійні підприємства України повністю проігнорували листи екологів з пропозицією відкрити дані екологічного моніторингу.

Про це повідомила в своєму пості в Facebook глава громадського формування "Екопатруль" Тетяна Лампіка.

За її словами, така поведінка металургійних підприємств очікувана, оскільки ніхто з них не хоче показувати реальний стан справ.

"І що в результаті? Повний ігнор! Це і зрозуміло, у кого є бажання виставляти свою "брудну білизну" на показ? Я сердита, і навіть не на них, а на нашу беззубу країну і органи контролю", – написала еколог.

За словами Лампіки, ініціатива про надання вільного доступу до систем екологічного моніторингу на металургійних і інших промислових підприємствах компаній ArcelorMittal, "Інтерпайп", "Метінвест", "DCH", "Ferrexpo" та інших, все ще залишається на папері.

Вирішено вдруге зібрати круглий стіл в Дніпропетровській області, для того, щоб дізнатися, на скільки ми зробили крок вперед за цей рік. Бо поки що, наш екологічний моніторинг діє лише на папері,

– написала Лампіка.

За її словами, за останній місяць спостерігалися викиди на ряді підприємств в Україні.

"За цей місяць ми спостерігали викиди не тільки в Кам'янському на ДМК. Також були випадки в Дніпрі (ДМЗ ім. Петровського), Кривому Розі на Arcelor... Як інформує наш офіс "Екопатруля" в Маріуполі – ситуація там також не змінилася! А з настанням літа навпаки, виникає ще більше питань! Вельми нешановні представники підприємств! Припиніть випробовувати на міцність терпіння людей! Ми маємо право знати чим ми дихаємо!", – резюмувала еколог.