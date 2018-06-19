Екологи показали масштаб суцільної рубки дерев у Карпатах: шокуючі відео та фото

Активісти "Лісової варти" WWF виявили масштабні суцільні рубки в Усть-Чорнянському лісництві.

Про це повідомляє прес-служба WWF Україна.

Проаналізувавши супутникові знімки експерти виявили 50 гектарів оголених схилів, де вели рубки кілька попередніх років. Також вони з’ясували, що у лісництві планують суцільно-санітарні вирубки ще на площі понад 13 гектарів.

Читайте також: Науковці вказали на страхітливу аномалію в Африці

Екологи запідозрили порушення та вирушили на територію рубок. Проте у селищі Усть-Чорна кілька десятків невідомих осіб переважно міцної статури перекрили міст, який вів до лісосіки, і влаштували словесну перепалку.

Активісти були змушені викликати поліцію. Втім, троє полісменів не змогли забезпечити, щоби перевірка таки відбулася. Наступного дня екологам та журналістам таки вдалося потрапити на лісосіку: частині групи – вночі, а іншій – вдень у супроводі Національної поліції.

Коли нам нарешті вдалося потрапити на місце, ми були вражені масштабом суцільних вирубок. Вибірково оглянувши пні свіжозрізаних дерев, ми виявили, що відсоток хворих дерев може бути значно меншим, ніж зазначений у документації,

– розповів координатор проекту "Лісова варта" Дмитро Карабчук.

Результати суцільних рубок

Вирубка лісу в Усть-Чорній