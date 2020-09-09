Екологічна тематика без наукового підходу дає політикам можливості для маніпуляцій – провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАНУ

За словами вченого, можна розбивати всі політичні маніпуляції на екотему вщент, якщо вимагати аргументацію і посилання на джерела інформації.

Екологічна тематика без якісних наукових досліджень дає політикам можливості для маніпуляцій в передвиборчий період.

Про це на пресконференції в УНІАН заявив провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, кандидат технічних наук, голова комітету Професійної асоціації екологів України Олександр Дячук.

На його думку, Україна в цілому й окремі об'єднані територіальні громади, зокрема, не зможе домогтися успіхів у своєму розвитку, якщо не спиратиметься на наукові дослідження хорошої якості в економічній, соціальній, інфраструктурної, екологічної, управлінській сферах.

"Саме відсутність об'єктивних професійних досліджень і розрахунків, публічного їх обговорення дає широкі можливості як для маніпулювання, так і для прийняття не найкращих управлінських рішень. Наявність же ґрунтовного комплексного аналізу проблеми та сучасних підходів до її вирішення, які відкриті для експертизи, – це найкращий аргумент в огорожі від маніпуляцій", – сказав Дячук.

Він зазначив, що вчені підходять комплексно до вирішення тієї чи іншої проблеми й не пропонують швидких і універсальних рішень. Вони використовують методи, які можна перевірити.

"Наука убезпечить від маніпуляцій. Можна розбивати всі маніпуляції в пух і прах, якщо вимагати аргументацію і посилання на джерела", – пояснив провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАНУ.

За його словами, політичні партії досить часто фінансують роботи, пов'язані з соціологічними дослідженнями. У той час як аналіз впливу і способів реалізації таких програм ніхто не фінансує.

"Хотілося б, щоб партії продовжували фінансувати комплексні дослідження способів і наслідків реалізації їхніх програм, публічно обговорювали їх з суспільством, використовуючи науково обґрунтовані аргументи", – сказав Дячук.

Він вважає, що справжні вчені досить часто входять до лав екологічних рухів, де намагаються реалізувати свої знання, однак також досить часте їхнє входження в політичні партії, на жаль, не характеризується ефективністю застосування їхніх напрацювань в основі політичної діяльності.

Вчений може бути залучений до політичної партії, щоб підвищити рейтинг, але потрібно розуміти, чи дійсно його погляди використовуються партією у своїй політичній програмі. Те ж стосується та активістів. Важливо розуміти, яка їхня мета. Справжні екоактивісти, а не "псевдо, завжди працюють в парі з вченими або експертами та знають свою справу і можуть вимагати результатів від уряду,

– пояснив учений.

"Закликаємо суспільство, ЗМІ, всіх небайдужих ретельно перевіряти екологічну інформацію, відсіювати маніпулятивні й брехливі відомості до їхньої публікації й поширення, викриваючи маніпуляторів", – додав Дячук.

Як повідомляв УНІАН, Професійна асоціація екологів України закликає політиків припинити передвиборчі маніпуляції на тему захисту навколишнього середовища, оскільки вони дискримінують сам інститут громадянського суспільства і можливості для сталого розвитку країни в цілому.

За словами президента асоціації, про проблеми навколишнього середовища згадують або на виборах, або під час екологічних катастроф. Лише деякі лідери, структури, громадські організації регулярно і наполегливо акцентують увагу на реальні загрози й необхідності системних підходів і рішень до усунення проблем.

Керівник програми Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку UNIDO в Україні Ігор Кирильчук зазначив, що передвиборчі маніпуляції на тему захисту навколишнього середовища не дозволяють Україні ефективно використовувати міжнародну фінансову допомогу, спрямовану на розвиток екологічно дружніх технологій.