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Екологічна катастрофа у Криму: окупаційна влада закриває "Титан" та евакуйовує дітей

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Аксьонов оголосив шкільні канікули в Армянську та закрив "Титан"
Аксьонов оголосив шкільні канікули в Армянську та закрив "Титан" / фото з відкритих джерел

Через токсичні викиди у Армянську російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титан", який, найімовірніше, є причиною забруднення закрили на два тижні.

Про це незаконний "глава республіки Крим" Сергій Аксьонов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Сьогодні вночі через зміну погоди, гранично допустима концентрація сірчистого ангідриду вперше перевищила норму. За погодженням з керівництвом "Титану", прийнято рішення на два тижні призупинити виробництво заводу,
– йдеться у повідомленні.

Попри зупинку роботи підприємства, Аксьонов пообіцяв виплатити його працівникам повну місячну зарплату.

Окрім цього, російський очільник окупованого Росією Криму оголосив двотижневі шкільні канікули в Армянську.

рийнято рішення оголосити канікули на два тижні для шкіл і дитячих садків Армянська. Всіх дітей міста шкільного та дошкільного віку – з мамами, – відправити відпочивати в наші кримські санаторії. Все буде за рахунок держави, створено оперативний штаб", – підкреслив Аксьонов.

Незважаючи на зупинку роботи заводу та вимушені шкільні канікули, російська влада Криму вважає, що причин для паніки чи оголошення надзвичайного стану, немає.

Нагадаємо, наприкінці серпня у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію.
Місцеві скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. Люди розповідають, що на металевих речах у них вдома з'являється невідомого походження маслянистий наліт.
3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Екологія
Джерело: 24 канал
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