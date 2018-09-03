Екологічна катастрофа в Криму: окупанти придумали, як отримати воду від України

Російська окупаційна влада Криму хоче використати наслідки екологічної катастрофи на півночі півострова як аргумент на користь відновлення подачі води з Дніпра.

Про це розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров у своєму Facebook.

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"Почалося обережне зондування можливості відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований Крим по Північно-Кримському каналу. Тепер в якості аргументів, покликаних розжалобити офіційну владу України і міжнародне співтовариство, російські окупанти використовують наслідки екологічної катастрофи, викликаної отруйними викидами заводу "Кримський титан"", – зауважив політик.

Нардеп пояснив, що за твердженням окупантів, нестача води для заповнення відстійників, нібито, призвела до надмірної концентрації кислоти, що і стало причиною отруєння околиць в Криму.

"Не вдаючись в обговорення російської позиції, зауважимо, що єдиним ефективним заходом для запобігання отруєнню навколо заводу "Кримський титан" з'являться деокупація Криму та повне припинення українською владою діяльності цього заводу", – додав Чубаров.

Окрім того, він підкреслив, що насправді Росія хоче отримати з підконтрольної Україні території воду, адже на півострові триває сильна засуха.

Справжньою, ледь прихованою метою російської окупаційної влади, є намагання будь-якою ціною і зусиллями наповнити до зими дніпровською водою висохлі до самого дна водосховища Криму. Зрозуміло, що такої можливості окупантам ми не дамо,

– наголосив Чубаров.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня в окупованому Армянську стався викид невідомої речовини з заводу "Титанові інвестиції" (колишня назва "Кримський титан"). Місцеві жителі повідомляють про липкий іржавий наліт на домашніх речах, а також жовтий наліт на дахах будинків і на листі дерев.

Окрім того, чимало людей зазнали проблем зі здоров’ям через викид в Армянську.