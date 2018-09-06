Екологічна катастрофа в Криму: що найсерйозніше вплинуло на здоров'я людей

Причиною негативного впливу розташованого в окупованому Армянську на території Криму заводу "Титан" на навколишнє середовище і здоров'я людей наразі є не кислотний накопичувач відходів підприємства, а небезпечні хімічні викиди в атмосферу, які здійснює завод.

Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Віктор Вакараш після ознайомлення очолюваної ним делегації урядової міжвідомчої робочої групи із ситуацією, що склалася в результаті виробничої діяльності кримського заводу "Титан" у населених пунктах Каланчацького і Чаплинського районів Херсонщини, перадає "Укрінформ".

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На перший погляд, причина не в накопичувачі. Головна причина - викиди. Головна причина тільки в цьому. Це, однозначно, не випарювання (з кислотного накопичувача заводу "Титан", – 24 Канал),

– розповів Вакараш.

Він зауважив, що до такого висновку прийшли українські фахівці, які відвідали райони Херсонщини, що розташовані поблизу до окупованого Криму і заводу "Титан".

Чиновник також розповів, що його словами, українські фахівці відібрали на цій території проби ґрунтів.

"Можливо, на понеділок-вівторок, 10-11 вересня, ми будемо мати аналізи відібраних ґрунтів, і тоді можна буде говорити, як воно повпливало на ґрунти", – додав заступник міністра.

Нагадаємо, 24 Канал повідомляв, що у місті Армянськ в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.



4 вересня російська окупаційна влада Криму прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста, а завод "Титан", який і є причиною забруднення, закрили на два тижні.