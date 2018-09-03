Екологічна катастрофа в Криму: токсичні речовини виявили у повітрі на Херсонщині

Наприкінці серпня у місті Армянську, що в окупованому Криму стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Тепер перевищення вмісту токсичних речовин зафіксували на території Херсонської області.

Про це у своєму Facebook повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Дивіться також: Чому в Криму в людей "згоріли" городи та поржавіли всі предмети на подвір'ї

За його словами, під час вимірювання хімічного складу повітря прикордонники Херсонського загону виявили наявність хімічних речовин в повітрі.

Прилади показали перевищення вмісту хімічних речовин – у повітрі виявили токсичні промислові речовини.

На цей момент проінформовано місцеві органи самоврядування, ДСНС та інші правоохоронні органи. Внесено зміни в організацію служби прикордонних нарядів, прикордонники в межах компетенції продовжують відстежувати ситуацію,

– зазначив Олег Слободян.

Наприкінці серпня у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію.

Місцеві скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. Люди розповідають, що на металевих речах у них вдома з'являється невідомого походження маслянистий наліт.