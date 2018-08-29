Екологічна катастрофа в Криму: у мережі з'явилися шокуючі фото

У мережі опублікували нові фотографії з місця екологічної катастрофи в окупованому Криму в районі Армянська. Напередодні там сталися невідомі викиди в атмосферу, після яких у людей почалася алергічна реакція, а на дахах будинків та листі дерев утворився маслянистий наліт жовтого кольору.

Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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Раніше 24 Канал повідомляв, що жителі Армянська в окупованому Криму почали скаржитися на невідомі викиди в атмосферу, після яких у людей почалася алергічна реакція, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею.

"Село Перекоп, Армянськ. Тут кисловідстійник цей. Фото 27 серпня. Дивіться, береги сірчані, "відстійник ялдою вкрився, гідрозатвору немає і привіт сірчанокислотні випаровування" – це цитата місцевого експерта", – йдеться у підписі до запису.

Як видно на фото, у результаті хімічних викидів сильно постраждало навколишнє середовище, а деякі дерева миттєво втратили листя.



Екологічна катастрофа у Криму



Після невідомих викидів у повітря, земля в Криму покрилася сіркою



Листя на деревах пооблітало і посохло після хімічних викидів у повітря в Криму



Наслідки екологічного лиха в Криму