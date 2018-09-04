Екологічна катастрофа в Криму: з'явилися моторошні фото наслідків хімвикиду
У мережі з'явилися фото з селища Перекоп, що підпорядковане Армянській міській раді на півночі окупованого Криму, що постраждало від викиду небезпечних токсичних речовин на заводі "Титанові інвестиції".
Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.
Читайте також: Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
24 Канал повідомляв, що у місті Армянськ в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.
4 вересня російська окупаційна влада Криму прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста, а завод "Титан", який, найімовірніше, є причиною забруднення закрили на два тижні.
Як видно на опублікованих фото, екологічна ситуація в окупованому перекопі сягнула жахливого рівня. Так, на вулицях, що розташовані в безпосередній близькості до кислонакопичувача, практично вимерла вся рослинність, а з дерев опало все листя.
Самі місцеві жителі розповідають, що у повітрі чути різкий та їдкий запах, який відчувається в районі катастрофи. А на березі кислонакопичувача природа практично вмерла.
Екологічна катастрофа в Криму
Наслідки хімвикидів в окупованому Криму
Хімвикиди в окупованому Криму знищили природу
Наслідки токсичних викидів у Криму
Кислонакопичувач після хімвикидів в окупованому Криму