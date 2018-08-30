Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення

Попередньою причиною появи маслянистого нальоту на металевих предметах в Армянську окупованого Криму є викид шкідливої ​​речовини на хімічному заводі, який був спровокований сильною спекою і посухою.

Про це повідомляють Крим. Реалії з посиланням на слова так званого "віце-прем'єра Криму" Ігора Михайличенка.

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"За попередніми даними досліджень, причиною випадання речовини є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного філією ТОВ Титанові інвестиції", – сказав він.

Окупанти зазначили, що при цьому сильна спека, тривала відсутність опадів, а також зниження рівня води в кислотонакопичувачі спровокували викид шкідливої ​​речовини.

За словами представника окупаційної влади Криму, керівництво заводу можуть притягнутидо адміністративної відповідальності за недотримання екологічних вимог під час поводження з промисловими відходами.

Нагадаємо, жителі Армянська в окупованому Криму почали скаржитися на невідомі викиди в атмосферу, після яких у людей почалася алергічна реакція, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею.