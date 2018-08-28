15:37
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Екологічне лихо в Криму: назвали джерело і ймовірну причину "хіматаки"

433 Читать новость на русском
Російські окупанти пояснили екологічне лихо через невідомі викиди в Криму
Російські окупанти пояснили екологічне лихо через невідомі викиди в Криму / Фото з відкритих джерел

Окупанти встановили ймовірне джерело забруднюючих речовин в атмосфері на півночі Криму. За попередніми даними, металеві предмети покриваються схожою на іржу липкою жовтою речовиною через викиди на місцевому хімічному заводі - філії ТОВ "Титанові інвестиції"

Про це  розповів підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Читайте також: Лавров зробив скандальну заяву про Крим та його повернення Україні

Раніше 24 Канал повідомляв, що жителі Армянська в окупованому Криму почали скаржитися на невідомі викиди в атмосферу, після яких у людей почалася алергічна реакція, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею.

За попередніми даними, викид стався на заводі "Титан",
– сказав Аксьонов.

За інформацією фахівців Росспоживнагляду, ці викиди не становлять загрози для здоров'я місцевих жителів.

"Даний викид здоров'ю громадян не загрожує. Але з точки зору візуальних ознак – це ситуація, яка виходить за межі всього можливого: темні речі, на проводах осад, в повітрі осад відчувається, смог видно", – додав Аксьонов.

Водночас, після викидів, самі кримчани почали скаржитися на погане самопочуття: біль в горлі, слабкість та висипи.

Окрім того, в армянській філії ТОВ "Титанові інвестиції" заявили, що позаштатних ситуацій, зокрема і жодних викидів, на підприємстві не сталося.

Що таке ТОВ "Титанові інвестиції"? Великий хімзавод розташований в Армянську. Раніше називався "Кримський титан". Завод виробляє діоксид титану, що використовується при виготовленні товарів лакофарбової галузі, пластмас і виробів на їх основі з високими термічними властивостями (віконний пластик, предмети побуту, деталі автомобілів, машин і техніки), а також каучуку, лінолеуму, паперу, картону та шпалер.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Екологія Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
сьогодні, 15:10 Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
Семен Кабакаєв
"Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
сьогодні, 14:02 "Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
сьогодні, 16:00 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
сьогодні, 13:00 "Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Денис Бігус
Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
сьогодні, 12:01 Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
Олексій Чибісов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Топ-новини: Марлос та Коноплянка визнані найкращими у Лізі Європи, російський Мундіаль отримав своє "обличчя"
 22 жовтня 2016 , 07:30
Maserati час нагострити свого тризуба, бо бренд іде на дно
 13 серпня , 16:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук