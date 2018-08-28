Екологічне лихо в Криму: назвали джерело і ймовірну причину "хіматаки"

Окупанти встановили ймовірне джерело забруднюючих речовин в атмосфері на півночі Криму. За попередніми даними, металеві предмети покриваються схожою на іржу липкою жовтою речовиною через викиди на місцевому хімічному заводі - філії ТОВ "Титанові інвестиції"

Про це розповів підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов.

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Раніше 24 Канал повідомляв, що жителі Армянська в окупованому Криму почали скаржитися на невідомі викиди в атмосферу, після яких у людей почалася алергічна реакція, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею.

За попередніми даними, викид стався на заводі "Титан",

– сказав Аксьонов.

За інформацією фахівців Росспоживнагляду, ці викиди не становлять загрози для здоров'я місцевих жителів.

"Даний викид здоров'ю громадян не загрожує. Але з точки зору візуальних ознак – це ситуація, яка виходить за межі всього можливого: темні речі, на проводах осад, в повітрі осад відчувається, смог видно", – додав Аксьонов.

Водночас, після викидів, самі кримчани почали скаржитися на погане самопочуття: біль в горлі, слабкість та висипи.

Окрім того, в армянській філії ТОВ "Титанові інвестиції" заявили, що позаштатних ситуацій, зокрема і жодних викидів, на підприємстві не сталося.

Що таке ТОВ "Титанові інвестиції"? Великий хімзавод розташований в Армянську. Раніше називався "Кримський титан". Завод виробляє діоксид титану, що використовується при виготовленні товарів лакофарбової галузі, пластмас і виробів на їх основі з високими термічними властивостями (віконний пластик, предмети побуту, деталі автомобілів, машин і техніки), а також каучуку, лінолеуму, паперу, картону та шпалер.