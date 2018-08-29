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Екологічне лихо в Криму: які регіони материкової України страждають від викидів

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Екологічне лихо в Криму загрожує жителям Херсонщини
Екологічне лихо в Криму загрожує жителям Херсонщини / Фото з відкритих джерел

Від екологічних проблем, які виникли внаслідок незаконної діяльності підприємств на півночі окупованого Криму, страждають не тільки жителі Армянська, а й жителі населених пунктів у Херсонській області.

Про це заявив постійний представник Президента України в Криму Борис Бабін, передає "Укрінформ".

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Забруднення повітря і земель внаслідок незаконної діяльності підприємств на окупованій території в Криму відбувається й на материковій Україні у прикордонних з окупованим півостровом районах Херсонської області. Жителі сіл Чаплинського району, проживаючи в межах видимості цих заводів, змушені щодня вдихати вихлопи, що йдуть з Криму,
– розповів чиновник.

Він зауважив, що в деяких селах ситуація критична. Тому, Бабін наголосив, що буде наполягати на тому, аби почався відповідний екологічний моніторинг. Його мета – отримати чітку оцінку розмірів екологічного лиха на підконтрольній Україні території внаслідок незаконної діяльності підприємств північного Криму.

Також, він зауважив, що результати моніторингу можуть стати підставою для притягнення до відповідальності правоохоронними органами всіх, хто причетний до роботи кримських підприємств, "зокрема беніфіціарів цих підприємств на підконтрольній території".

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Бабін додав, що у 2017-2018 Представництвом було проведено низку нарад за участю місцевої влади та правоохоронних органів. На них повідомлялося, що нібито тривають кримінальні провадження, але "на жаль, крім обміну документами між Києвом та Чаплинкою, на місцях ніяких практичних заходів розслідування люди не бачили та його результатів поки також спостерігати не можна".

"Результат, який залежить від компетенції правоохоронних органів, необхідно отримати найближчим часом, оскільки дивлячись на жителів сіл Херсонщини, де онкологія вже зашкалює через ці викиди хімічної промисловості північного Криму, переживаєш контроверсійні почуття від дій окремих посадовців у погонах, які займаються тільки тим, що перекладають в Києві папірці з теки в теку", – заявив Бабін.

Представник Порошенка зазначив, що викиди, які є причиною екологічного лиха на півночі Криму і в Херсонській області, спричиняють завод "Титан" в Армянську, а також содовий і бромний заводи в Красноперекопську.

За його словами, "Титан" виробляє лінію фарб, косметики, але відомо, що титан використовується і на корпусах підводних човнів і ракет, а продукція содового заводу потрібна в скляній промисловості, щодо продукції бромного заводу, то в радянські часи її, за окремими джерелами, використовували і для виробництва хімічної зброї.

З урахуванням всіх відомих скандальних російських справ із використання хімічної зброї в Великобританії, я не виключаю того, що росіяни могли повернутися до виробництва компонентів хімічної зброї в Криму на відповідних підприємствах,
– розповів Бабін.

За його словами, навіть попри ці припущення, постачання сировини на ці заводи і вивезення готової продукції відбуваються незаконно за визначенням.

"У будь-якому випадку, що б вони не робили, по-перше, сировина на ці заводи завозиться незаконно, з порушенням законодавства України, продукція вивозиться незаконно з порушенням законодавства України, вихлопи в навколишнє середовище теж незаконні і використання сировини, зокрема води та рапи з підконтрольній території, теж незаконно, це все грубі порушення законодавства України. Ми чекаємо реакції і конкретних дій правоохоронних органів", – підсумував Бабін.

Нагадаємо, напередодні жителі Армянська в окупованому Криму почали скаржитися на невідомі викиди в атмосферу, після яких у людей почалася алергічна реакція, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею.

Теги: Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Екологія Новини України Новини політики Новини Херсона Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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