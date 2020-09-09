За словами глави Професійної асоціації екологів України, легких рішень у сфері охорони навколишнього середовища, які пропонують експерти в "зеленому камуфляжі", немає.

Передвиборчі маніпуляції політиків на тему екології відвертають увагу від реальної проблематики захисту навколишнього середовища і є неприпустимими для економічного розвитку країни.

Про це на пресконференції в УНІАН заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

Ми бачимо, як багато зараз з'явилося експертів, які одягли "зелений" камуфляж і пропонують дуже швидкі рішення наболілих роками проблем. Хотілося б сказати, що, на жаль, легких рішень у сфері охорони навколишнього середовища немає. Це повинна бути постійна і системна робота для збереження якості майбутнього життя,

– сказала вона.

За її словами, однією з основних маніпуляцій можна вважати думку про те, що екологи виступають проти розвитку суспільства і цивілізації. Це не так, оскільки справжні екологи, а не псевдоактивісти, зацікавлені в сталому розвитку економіки й держави в цілому, за принципами природоохоронних технологій.

Циганок зазначила, що Міжнародний фонд дикої природи (World Wildlife Fund) неодноразово акцентував на тому, що Україна катастрофічно втрачає біологічне різноманіття. Але поки тема залишається поза увагою громадськості. Чиновники безкарно полюють в заповідних карпатських лісах на диких тварин.

"Знущально десятиліттями звучать заяви чиновників про штрафи окремих суб'єктів господарювання. Водночас цей же чиновник сідає у свій багатолітровий джип, їде в Карпати й знищує ведмедя", – обурилася глава асоціації екологів.

Вона додала, що в Україні немає стандартів якості навколишнього середовища, що грає на руку політикам.

Як повідомлялось, керівник програми Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку UNIDO в Україні Ігор Кирильчук зазначив, що передвиборчі маніпуляції на тему захисту навколишнього середовища не дозволяють Україні ефективно використовувати міжнародну фінансову допомогу, спрямовану на розвиток екологічно дружніх технологій.

Провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, кандидат технічних наук, голова комітету Професійної асоціації екологів України Олександр Дячук вважає, що екологічна тематика без якісних наукових досліджень дає політикам можливості для маніпуляцій.