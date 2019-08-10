Екологічні товари для школярів: як навчити дітей турбуватися про довкілля

Через три тижні діти повернуться до навчання, тому шкільні ярмарки вже у розпалі. Найбільше речей та канцтоварів потрібно першачкам і саме їх найлегше навчити еко-відповідальності. Журналісти 24 каналу зібрали поради для батьків, – які ж товари варто купити, щоб школярі були екологічно свідомими.

Ланч-бокс

Контейнер для обідів – це не лише модно, комфортно, а ще й екологічно, бо він замінює поліетиленові пакети, які доводилось би викидати після кожного обіду.

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У еко-активістки Євгенії двоє дітей. Старший син – вже ходить до школи, а молодша Варвара цьогоріч вперше сяде за парту. У дівчинки вже є персональна пляшечка для води та контейнер для обідів.



Євгенія Аратовська

Обов'язково, щоб дитина мала woter bottle – свою пляшку для води, щоб не брати постійно пластикову пляшку. По-друге, в ланч-боксі використовується багаторазовий контейнер, куди ви складаєте їжу. Таким не доведеться купувати печиво в упаковці,

– розповіла засновниця організації "Україна без сміття" Євгенія Аратовська.

Такі ланч-бокси є й у звичайному магазині з канцтоварами. Власник розповів, що попит зріс впродовж кількох останніх років. Найчастіше батьки купують для найменших школярів. Найдешевший ланч-бокс – від 96 гривень. Є й трошки дорожчі – з ложками та пляшкою.



Зручний бокс та пляшка для дитини

Щоденник з горняток

Не в магазині, а через інтернет лише за 20 гривень можна купити щоденник з перероблених паперових горняток. Скільки їх пішло на один щоденник та чому важливо давати друге життя сміттю – описано на першій сторінці.



Щоденник, який виготовили з горняток

Якщо ми говоримо про вагу щоденника, то він – 50-70 грам. Якщо його переводити в паперові стаканчики, то це буде складати 364 паперові стаканчики. Коли відбувається саме процес виробництва паперу – то це комбінація комбінованої обгортки, світлих марок макулатури і самих стаканчиків,

– розповіла керівник проекту "Зелений птах" Вікторія Норенко.

А ще Вікторія налагодила виробництво багаторазових блокнотів. А працює це так: папір ламінують плівкою, з якої можна стирати написаний текст фломастером. Маркер розрахований на 1200 метрів, а поверхня на стирання до тисячі разів.

Чому змалку треба привчати

Діти швидко звикають до ноу-хау і переймають звички від батьків. Євгенія вчить своїх, що надмірність у споживанні, зокрема і в одязі – це погано.

"Діти взагалі – це такі маленькі наші агенти змін і впливу. Якщо не втратити час, якщо їм вчасно пояснити принцип і користь сортування, то десь приблизно через 5-10 років вони легко переконуватимуть своїх друзів, знайомих і батьків робити так само", – зазначила засновниця організації "Україна без сміття" Євгенія Аратовська.

І вже в школі діти, які знають про екологічну відповідальність зможуть поділитися знаннями з однолітками. Адже, як часто кажуть екологи – "планети Б" у нас немає.



Інфографіка 24 каналу про переробку сміття