Екологічну катастрофу в Криму показали з висоти: шокуюче відео

Масштаби екологічного лиха в окупованому Криму, яке спричинив викид небезпечних речовин із заводу "Титанові інвестиції" біля Армянська, перевищили очікування. Для стабілізації ситуації доведеться сім місяців заливати водою кислотосховище підприємства.

Відповідне відео опублікували у Youtube.

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Наприкінці літа в Армянську стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція.

3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині. 4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.

Зазначається, що випари небезпечних речовин йдуть з озера площею один квадратний кілометр. Воно є накопичувачем кислоти, а випари з нього накрили не тільки окупований Армянськ, а й частину сусідньої Херсонської області.

На опублікованому у мережі відеозаписі, показано територію навколо заводу та сам накопичувач кислоти. Як видно на записі, навколо все наче випалено, а вся рослинність загинула.

Відео наслідків викидів в Армянську: