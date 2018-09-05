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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Екологічну катастрофу в Криму показали з висоти: шокуюче відео

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У мережі опублікували відео наслідків викидів в Армянську
У мережі опублікували відео наслідків викидів в Армянську / Скріншот

Масштаби екологічного лиха в окупованому Криму, яке спричинив викид небезпечних речовин із заводу "Титанові інвестиції" біля Армянська, перевищили очікування. Для стабілізації ситуації доведеться сім місяців заливати водою кислотосховище підприємства.

Відповідне відео опублікували у Youtube.

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Наприкінці літа в Армянську стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція.

3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині. 4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.

Зазначається, що випари небезпечних речовин йдуть з озера площею один квадратний кілометр. Воно є накопичувачем кислоти, а випари з нього накрили не тільки окупований Армянськ, а й частину сусідньої Херсонської області. 

На опублікованому у мережі відеозаписі, показано територію навколо заводу та сам накопичувач кислоти. Як видно на записі, навколо все наче випалено, а вся рослинність загинула.

Відео наслідків викидів в Армянську:

 

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Хімвикид в Армянську Екологія
Джерело: 24 Канал
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