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      Екологів Дніпра підозрюють в участі в замовній кампанії проти окремих підприємств, – ЗМІ

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      Екологів Дніпра підозрюють в участі в замовній кампанії проти окремих підприємств, – ЗМІ

      За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, екологів можуть використовувати політики для тиску на бізнес і отримання вигоди.

      На сайті дніпровської екологічної організації Save Dnipro представлено посилання на онлайн спостереження тільки за двома промисловими об'єктами міста – Придніпровської ТЕС і Дніпровського металургійного заводу. Хоча в місті та регіоні розташовуються ще близько 500 промислових підприємств. Про це повідомляє програма "Особливий погляд" на 5 каналі.

      При цьому, за даними журналістів, атмосферні викиди в Дніпрі протягом чотирьох років зменшилися майже на 50 відсотків. Якщо в 2016-му було 80 тисяч тонн, то зараз – 45 тисяч. Але попри це, публікацій про негатив від підприємств за авторства колективу Save Dnipro стало тільки більше.

      За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, екологів можуть використовувати політики для тиску на бізнес і отримання вигоди.

      "Дуже часто різні екологічні організації фінансують різні конкуруючі фінансово-промислові групи або політичні групи і, таким чином, їх використовують не стільки як борців за чистоту екології, а як знаряддя проти опонента, проти підприємства опонента, проти політичної сили, політиків опонента, тому тут треба розрізняти справжню боротьбу за чистоту екології від боротьби на замовлення проти конкурента", – заявив Новак.

      Як повідомлялося раніше, чоловіка керівниці Save Dnipro Ірини Черниш – Володимира Косюгу підозрюють правоохоронні органи України в самовільному захопленні прибережної земельної ділянки біля річки Шиянки, а також в умисному ухиленні виконання рішення Самарського районного суду міста Дніпро щодо звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки розміром більше ніж 1500 квадратних метрів.

      У програмі приведено й позицію самої Ірини Черниш, за словами якої, Придніпровська ТЕС і ДМЗ є основними забруднювачами в регіоні.

      "Це два головних забруднювача. Як я вже зазначила, Придніпровська ТЕС – це близько 80 відсотків і металургійний завод. У нас у всіх є діти, ми всі їх тут вирощуємо, тому проблема забруднення та хвороб дітей стала такою нагальною для нас", – заявила Черниш.

      У матеріалі також вказують, що промислові міста України – це місця з найбільшою концентрацією екологічних організацій.

      У дніпровському регіоні виробляють п'яту частину (480 мільярдів гривень в 2018 році) всієї реалізованої промислової продукції України. За цим показником область займає перше місце в Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики Екологія Новини Дніпра
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