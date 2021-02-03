В екологію Кривого Рогу "Метінвест" у 2020 році інвестував 8 мільярдів гривень
Інвестиції спрямували на заходи, які допоможуть мінімізувати вплив виробництва на довкілля.
Джерело: фейсбук Групи "Метінвест" Кривий Ріг
Група "Метінвест" заявила, що її підприємства минулого року у Кривому Розі інвестували 8 млрд грн у міські економічні проєкти.
Компанія повідомила про вкладення коштів у реалізацію різноманітних природоохоронних заходів. Серед них:
- застосування безтротилових вибухових речовин і торфогідроксідного реагенту в кар’єрах;
- системне зрошення забоїв, технологічних і міських доріг;
- оновлення і капітальний ремонт газоочисного устаткування;
- застосування інноваційних речовин на основі полімерів для закріплення пісків хвостосховищ;
- біологічну рекультивацію із застосуванням зернових культур для зменшення пилення хвостосховищ;
- озеленення санітарно-захисних зон і на промислових площадок.
"Підприємства групи в Кривому Розі реалізують програму для збереження повітряного середовища, водних і земельних ресурсів, раціонально використовують відходи виробництва", – йдеться в повідомленні групи.
Серед підприємств "Метінвесту" в Кривому Розі – Інгулецький, Північний і Центральний ГЗК.
У 2019 році за інформацією "Метінвесту" в екологію Кривого Рогу було вкладено 4 млрд грн. Також планується інвестувати 670 млн доларів в екомодернізацію виробництва на своїх підприємствах до 2025 року, а в її портфелі – 149 проєктів.
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