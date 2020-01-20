Экономические прогнозы для России: почему позитива мало

По мнению аналитиков, ахиллесовою пятой российской экономики является ее абсолютная зависимость от сырьевых экспортных доходов (нефть и газ) и отсутствие конкуренции по иным видам продукции, в том числе и высокотехнологичной.

Буквально на днях я в материале "Год прогнозов для экономики РФ стартовал с депрессивной аналитики" описывал пессимистичный прогноз Всемирного банка на будущий рост ВВП РФ, который не превысит 1,6% в 2020 году и 1,8% в 2021-м, как масла в огнище пессимизма добавила аналитическая компания Standard & Poor's.

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Так, согласно прогнозам S&P российскую экономику в ближайшие годы ожидает отставание от мировых тенденций более чем в 2 раза, а рубль будет подвержен волне девальвации.

По мнению аналитиков, ахиллесовою пятой российской экономики является ее абсолютная зависимость от сырьевых экспортных доходов (нефть и газ) и отсутствие конкуренции по иным видам продукции, в том числе и высокотехнологичной.

Аналитики Standard & Poor's уверены, что ВВП РФ, на протяжении следующих 4 лет не сможет превысить 2%, а максимальным пределом его возможностей будет отметка 1,8%. При этом, девальвационным тенденциям подвергнется и национальная валюта, которая обесценится на 20%.

Но, есть один нюанс – такой сценарий от S&P жизнеспособен при ценах на нефть $60 за баррель в 2020-м и $55 в 2021-м. В случае изменения в худшую сторону, сценарий, соответственно приобретет более мрачный окрас, или же, при скачке цен на нефть, РФ получит второе дыхание.

В любом случае, полная зависимость от сырья приведет к тому, что в определенный исторический промежуток, а именно после 2021 года, из-за падения добычи и экспорта, даже эти незначительные показатели роста ВВП начнут неизбежно стремиться к нулю и ниже.

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