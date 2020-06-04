Економіка продовжує втрачати мільярди доларів через карантин та пандемію коронавірусу. 24 канал проаналізував наслідки світової кризи.

Навіть не дивлячись на поступове відкриття туризму та економіки, про повне відновлення поки не йдеться. Та вже ясно, що воно займе кілька років. І це без можливої другої хвилі захворювання.

Звичайно, найбільше страждають великі країни, але й для всіх інших коронавірус теж став тягарем. 24 канал проаналізував ситуацію у Австралії та США. Для Штатів ще потрібно тримати в голові не встановлену цифру збитків через масові протести.

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США: як не втратити трильйони доларів

Національний борг – 23 трильйони та зростає / Фото CNBC

Бюджетний Офіс Конгресу (фактично головна установа в США з цього питання – 24) видав дуже невтішний прогноз – пандемія коронавірусу може коштувати Штатам космічні 8 трильйонів доларів у наступні 10 років. І це з урахуванням інфляції та усіх заходів з рятування та стимулювання економіки, які вже запроваджені в країні.

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Конгрес вже прийняв так званий CARES Act на 2,2 трлн доларів США, щоб відродити економіку після пандемії, обговорюються додаткові заходи на ще більшу суму. Без інфляційної складової збитки можуть сягнути 16 трлн доларів США за десятиліття, додає NYT.

До 2030 вірус знизить показники реальної економіки – номінальний ВВП з урахуванням інфляції – на 3% від попередніх. Цього року ВВП може скласти 15,7 трлн доларів США, що на 5,3% менше оригінального прогнозу.

У другому кварталі 2020, зазначає видання CNBC, може статися найбільше падіння ВВП у історії Штатів. Безробіття наразі близько 20%, 40 млн американців офіційно встали на біржу праці. Це найбільший показник з часів Великої Депресії 1930-х років.

"Закриття бізнесів та соціальна дистанція, очікувано, знизять витрати споживачів. Одночасно, останнє падіння цін на ринку енергетики (йдеться насамперед про нафту – 24) призведе до значного зниження інвестицій у цю галузь (вони й не були серйозними останнім часом – 24)" – пише Бюджетний Офіс. Через скасування або обмеження поїздок, повільніше зростатиме і транспортна галузь.

Подальші зміни до прогнозу можливі й будуть слідкувати за поведінкою вірусу. Ці перші розрахунки великою мірою неточні, пояснили в установі.

Результати можуть змінитися залежно від нових федеральних політик, нового законодавства щодо пандемії та самої поведінки вірусу. Тоді прогнози будуть іншими, ніж оприлюднені, – пояснив у листі сенаторам директор Бюджетного Офісу Конгресу Філіп Свагель.

"Щоб запобігти новій Великій Депресії, Сенат має діяти з почуттям терміновості, щоб бути впевненими – кожен в Америці має прибуток, щоб годувати свої родини та дах над головою. Народ Америки не може чекати ще місяць, їм потрібна допомога зараз", – сказали лідер Демократів у Сенаті Чак Шумер та незалежний Берні Сандерс.

Зелений континент: Австралія далеко, але збитки є

Навіть далека Австралія економічно постраждала / Фото 24/7 Continents

Країна-континент поступово оговтується, а на початку травня розповіла про свої власні збитки. У порівнянні з США, сума виглядає не дуже великою – 4 млрд американських доларів. але проблема у тому, що це – втрати за тиждень! Такі цифри видав аналіз Мінфіну країни.

ВВП може впасти на 10% в літньому кварталі черзе закриття багатьох закладів. Це можна порівняим з тим, що з економіки щезнуть 50 млрд доларів США. А от безробіття за той самий час зросте на 10% – найвищий показник за 26 років. Це може призвести до того, що 700 тисяч австралійців втратять роботу. І чим довше вони залишаються на карантині, тим складніше їм потім знайти нове місце праці.

Скарбник Австралії (Голова Мінфіну) Джош Фрайденберг у виступі перед прес-клубом, порівняв нинішню ситуацію з 1990-ми. "У ранні 90-ті безробіття зросло на 5% за 3 роки. Нам знадобилося 7 років, щоб повернутися на докризовий рівень", – розповів він.

Й додав: "Це демонструє, як важливо повернути людей на роботу якомога швидше. Це потрібно, щоб запобігти довготерміновим економічним та соціальним проблемам, спричинених високим безробіттям".

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Допомога потрібна майже всім Наразі вже більше 100 країн світу звернулися до МВФ за допомогою, а отже, кількість проблемних країн на планеті може зрости. Що підводить нас до ще однієї глобальної проблеми – нової боргової кризи. Втім, допомога від таких структур як МВФ є лише короткостроковою та не дасть змоги вирішити всі проблеми.

Нова боргова криза: бідні країни в зоні ризику

Неможливість повернути кредити зачепить в основному бідні країни, у яких вразлива економіка, пише у іншій статті видання The New York Times. Запаси таких країн як Ямайка, Замбія та Еквадор фактично зникли. Президент Танзанії закликав "багатих братів" списати борг його держави.

Білорусь заговорила про можливість дефолту, коли обіцяні 600 млн доларів США від Росії так і не надійшли. Сам Кремль не може роздавати союзникам гроші, бо сам бореться з падінням рубля, цін на видобувну енергетику та пандемією одночасно. Ліван, який мав труднощі ще до коронавірусу, тепер був змушений оголосити про свою першу реструктурізацію боргів. Аргентина ж зайнялася улюбленою справою у кризу – дефолтом, вже дев'ятим в її історії.

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Тож незаможні держави були змушені шукати допомоги в міжнародних інвесторів. Видача коштів відносно дешево урядам, державним компаніям та іншим бізнесам допомогло – вони змогли продовжити яке-ніяке зростання.

Але разом з ним зростав і борг – зараз, за даними МВФ, це 2,5 трлн доларів від держав, які мають "низький прибуток" та "прибуток нижче середнього". Це, до прикладу, Афганістан, Чад, Зімбабве та Болівія.

А тут ще й пандемія: порти та заводи закрилися, економічна активність зупинилася, курорти залишаються пустими. Виплати стають все дорожчими через нестабільний валютний курс, а вартість системи охорони здоров'я зростає зі швидкістю ракети.

Пам'ятаєте інвесторів вище? Вони не збираються пробачати борги. Навіть під тиском своєї керуючої групи – Інституту Міжнародних Фінансів – якому знадобився місяць, щоб видати пропозицію. Вона була майже відкинута, відповідь була дуже повільною.

"Такого ще точно не було, – дивується Міту Гулаті, професор права з Університету Дюка, який вивчає суверенний борг. – Останній раз, коли одночасно стільки країн мали проблеми – 1980-ті". Латинська Америка має назву для того часу – Втрачене Десятиліття. Щоб відновитися, були потрібні багато років обмежувальних заходів та стагнуючих економік. А боргову кризу нашого часу може бути ще складніше пройти.

Бідні країни довго брали гроші від МВФ, Світового Банку чи Китаю, але останнім часом, приватні інвестиційні компанії підключились до гри. Але вони зробили правила набагато складнішими. Приклад тієї ж Аргентини: Буенос-Айрес досі розбирається з хедж-фондом Elliott Management та іншими.

Це триває вже кілька років (як сказано вище, Аргентина за цей час встигла пережити не одну кризу). Історія почалася ще у 2001 році, коли її державні бонди придбав фонд Elliott Management невдовзі після чергового дефолту. Але замість можливості реструктуризувати борг, вони вимагали повної виплати, погрожуючи забрати в Аргентини військовий корабель. Коли в 2016 році нарешті все вирішили, інвестори отримали на 400% більше ніж вклали.

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Ще 77 бідних держав мають заплатити цього року кредиторам суму в 62 млрд доларів США. Перші виплати почнуться вже у червні. Через падіння рідної валюти, урядам стає складно сплачувати борги в доларах США (а саме в цій валюті видаються бонди – 24). Буде потрібно ще більше місцевих грошей, щоб придбати кожен долар, який піде на повернення боргів. Через витрати на рятування від коронавірусу, грошей дуже скоро може не залишитися зовсім.