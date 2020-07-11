Економічна криза через пандемію може суттєво похитнути позиції євро. У Єврокомісії не виключають, що частина країн може навіть відмовитись від цієї валюти.

Рецесія може розірвати єврозону на частини

Спад економіки може призвести до розриву валютного союзу ЄС. Про це повідомив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні в інтерв'ю виданню Die Welt.

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В Італії, Франції та Іспанії економіка знижується на 10 – 11%. Це масштабно. Інші країни, такі як Данія, Польща, Швеція або Німеччина, схоже, краще переживають кризу, там мінус тільки 4 – 6%. Те, про що ми завжди попереджали, тепер підтверджується: рецесія може розірвати єврозону на частини,

– заявив єврокомісар.

Економічний прогноз щодо ЄС станом на зараз означає, що Європейському союзу необхідний план реконструкції, повідомив Джентілоні. Адже прогнози, які давали навесні, не підтвердились: рецесія – значно глибша, ніж очікувалось.

Прогнози експертів щодо ВВП Євросоюзу

Зазначимо, що через повільне зняття карантинних обмежень у Європі, економіка відновлюється повільно. У Єврокомісії прогнозують, що ВВП у 2020 році може впасти на рекордні 8,7%. У травні цифри були більш оптимістичні – 7,7%.



У 2021 році, згідно з експертними очікуваннями, економіка єврозони почне відновлюватися і виросте на 6,1%, а Євросоюзу — на 5,8%.