Девальвація VS дефолт: яких наслідків кризи чекати українцям

Через пандемію коронавірусу світова економіка переживає не найкращі часи – бізнес завмирає, акції компаній стрімко падають.

В Україні ситуація ускладнена ще й періодичним загостренням обстановки на фронті та кадровими змінами у верхівці влади. Тож, в умовах світової кризи, з екранів телевізорів все частіше почали лунати прогнози щодо неминучого дефолту.

З початком світового поширення коронавірусу в Україні стрімко почала знецінюватись гривня. У Національному банку це пов’язували із зниженням активності нерезидентів на ринку облігацій внутрішньої державної позики, через панічні настрої у світі. Востаннє їхній портфель зростав ще у вересні. Попри це, девальвація гривні була прогнозованою, а криза лише її пришвидшила, стверджує Денис Білий.

Необхідно зрозуміти, що у державному бюджеті закладений курс гривні на рівні 27 гривень за один долар США, тож рано чи пізно гривня мала повернутися до цієї відмітки, тому що виходячи з цього курсу, розраховувались податкові надходження в бюджет, а близько 30% бюджету припадає саме на імпорт, тобто на імпортний ПДВ та акцизи. Таким чином, якщо курс гривні укріплюється, то бюджет не доотримує кошти при сталих витратах, що сприяє дефіциту. Тож, девальвація гривні була неминучою, проте без кризи вона б відбувалась поступово, приблизно до осені 2020 року,

– запевняє Денис Білий.

Тож, фахівці радять інвесторам не панікувати, а навпаки скористатися кризою на свою користь. Нині чимало активів впали в ціні, а деякі продовжують втрачати вартість. У компанії "Фрідом Фінанс Україна" рекомендують звернути увагу на недооцінені активи. Такими вважають ринок облігацій, зокрема Державні зовнішні облігації України, які нині можна придбати з майже вдвічі більшою дохідністю – 8-11% річних у доларах США, залежно від терміну погашення. На гривневі ОВДП також варто звернути увагу, нині їхня дохідність складає 15-17% річних.

А от ймовірного дефолту та невиконання державою своїх боргових зобов’язань, інвесторам боятися не варто, додає Денис Білий.

"Дефолт зараз більш така розпіарена тема. Загалом у 2020-му році уряду необхідно витратити близько 400 мільярдів гривень на обслуговування та погашення боргів, які існують. Станом на кінець лютого чисті міжнародні резерви склали 17,7 мільярда доларів США. За поточним курсом такий об’єм резервів відповідає 434 млрд грн, що дає змогу розрахуватись з усіма наявними у 2020-му році боргами. А якщо врахувати ще 10% дефіциту бюджету (песимістичний сценарій), який приблизно складе 100 млрд грн, то позитивна різниця між наявними ліквідними резервами та витратами сягне 30 млрд грн. Ця різниця, звісно, є відносною, і немає сенсу витрачати резерви на виплату боргів у 2020 році. Логічним є рефінансування основного боргового навантаження за зовнішнім боргом — траншем від МВФ або інших міжнародних інституцій. Це дасть змогу зберегти резерви НБУ, обсяг яких не має опускатись нижче рівня покриття імпорту протягом трьох місяців. Тобто у поточному році ніяких передумов до оголошення дефолту немає", – впевнений аналітик компанії "Фрідом Фінанс України".

Як приклад, до кризи 2014-2015 років Україна підійшла з майже відсутніми чистими резервами НБУ. Ця криза через відсутність ліквідності дійсно зумовила відтермінування сплати зобов’язань за зовнішніми боргами, тоді як внутрішній борг обслуговувався без затримок.

Тож, за оцінками фахівців, значного знецінення гривні, а тим паче дефолту, очікувати не варто. При сталих умовах, гривня може впасти максимум до позначки 29-29.5 гривень за один долар США. Кризу ж радять сприймати не як катастрофу, а як можливість примножити свої доходи.