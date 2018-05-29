Економічна війна між США та Китаєм: Трамп введе нові торговельні обмеження для Пекіну

29 травня Білий дім заявив, що адміністрація Трампа у найближчі місяці все ж планує ввести 25% мита для товарів китайського експорту на загальну суму близько 50 мільярдів доларів на рік та встановити нові обмеження для китайських інвестицій в американські високотехнологічні галузі.

Про це повідомляє CNN.

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У короткій заяві Білого дому йшлося про те, що президент США Дональд Трамп планує здійснити "кілька кроків" для захисту вітчизняних технологій та інтелектуальної власності від певної "дискримінаційної та обтяжливої торгової практики з боку Китаю".

Це рішення було оприлюднене, не зважаючи на недавні зауваження міністра фінансів США Стівена Мнучіна, що введення тарифів відкладуть, поки країни продовжують торговельні переговори, зазначає The New York Times.

Раніше адміністрація Трампа оголосила перелік товарів, на які поширюватимуться тарифи, куди внесли, зокрема, телевізори з плоским екраном та медичні пристрої. Потім було проведено серію слухань щодо тарифів, надаючи громадськості можливість впливати на формування остаточного списку. Білий Дім зазначив, що підготує остаточний перелік товарів, які обкладатимуться митом, до 15 червня, а тарифи наберуть чинності "незабаром після цього".

Пропоновані інвестиційні обмеження будуть оголошені до 30 червня, і також набудуть чинності пізніше.

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Нагадаємо, напередодні зазначалось, що США посилює тиск на Китай. Торговельний представник Сполучених Штатів опублікував список товарів китайського експорту загальним обсягом 100 мільярдів доларів на рік, які будуть обкладатися 25% митом. Такий крок спровокував обурливу реакцію Китаю.