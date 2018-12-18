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      Економічне зростання та інше: Кабмін затвердив п'ять пріоритетів на 2019 рік

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      Володимир Гройсман назвав п'ять пріоритетів на 2019 рік
      Володимир Гройсман назвав п'ять пріоритетів на 2019 рік / 24 Канал

      Кабінет Міністрів визначив пріоритети на 2019 рік. Загалом уряд затвердив 500 завдань, які будуть розподілені між міністерствами та центральними органами виконавчої влади.

      Як повідомляє Укрінформ, таке рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 18 грудня. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман презентував план дій, який базується на п’яти ключових пріоритетах.

      Пріоритет перший — це підсилення економічного зростання у 2019 році, пріоритет другий — це ефективне врядування, державне управління; пріоритет третій, який є одним із наших ключових, - це розвиток людського капіталу; пріоритет четвертий — верховенство права і боротьба з корупцією; пріоритет п’ятий, один із найфундаментальніших — питання безпеки й оборони нашої держави,
      – перерахував голова уряду.

      Проект рішення на засіданні уряду представив віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

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      "Ми розробили проекти двох законів: про державне стратегічне планування та про внесення змін до бюджетного кодексу", - сказав Кубів.

      За його словами, завдяки цьому уряд зможе замість точкового несистемного формування бюджету перейти до системного підходу та пов'язати усі документи уряду між собою.

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      Також посадовець додав,  що з 2017 року уряд перейшов на трирічне планування і оцінку макропоказників.

      Теги: Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Новини України Бюджет-2019
      Джерело: 24 Канал
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