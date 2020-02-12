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      Економічні проблеми Донбасу: які існують і як їх вирішити – підсумки наради в Офісі Президента

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      В Офісі Президента обговорили пропозиції щодо вирішення економічних проблем Донбасу / Пресслужба президента України

      В Офісі Президента відбулася чергова зустріч експертної групи щодо вирішення економічних проблем Донбасу. Захід пройшов під головуванням під головуванням Олега Устенка, радника президента Зеленського.

      Як зауважив Устенко, з огляду на завдання, які президент поставив перед робочою групою, було проведено аналітичні дослідження. Також робоча група розробила рекомендації, які потребують невідкладного обговорення й ухвалення відповідних рішень, передає пресслужба українського президента.

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      Які економічні проблеми Донбасу обговорила робоча група

      Створення на Донбасі економічного хабу

      На цьому наголосив експерт із регіонального розвитку Олексій Стародубов. За його словами, економічний потенціал Донбасу досі залишається значним. Мовиться як природні ресурси, так і кадровий потенціал, логістику тощо – "все це існує на підконтрольній частині Донбасу".

      Методика з відновлення економіки Донбасу

      Стародубов повідомив, що у межах робочої групи вже підготували методику, яка дозволяє визначити основні етапи відновлення економіки Донбасу.

      Заступниця виконавчого директора Українського центру сприяння інвестиціям і торгівлі Ірина Титарчук, зі свого боку, підкреслила, що така методика дає змогу розрахувати збитки, яких завдали економіці регіону під час бойових дій.

      Зокрема, це стосується

      • втрати інфраструктури та виробничих потужностей,
      • збитків від несанкціонованого використання природних ресурсів,
      • погіршення навколишнього середовища,
      • втрат людських ресурсів.

      Проблема водопостачання Донбасу

      Експерт Володимир Каніболоцький зазначив, що бойові дії призвели до значних збитків у системі водопостачання регіону. Так, у окремих населених пунктах можна спостерігати постійні проблеми з постачанням води та її якістю. Каніболоцький додав, що ключова проблема – це залучення додаткових джерел водопостачання у регіоні.

      Відомо, що під час зустрічі секретар РНБО Олексій Данілов висловив зацікавленість у напрацюваннях експертів щодо вирішення питань із забезпечення водою Донбасу.

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      Решта питань, які порушили під час наради

      • Питання вугільних підприємств,
      • Енергопостачання.
      • Проблеми екології Донбасу.
      • Загроза підтоплення територій шахтними водами.

      Підсумки

      Під кінець зустрічі Олег Устенко закликав учасників надати свої пропозиції щодо вищезазначених питань. Далі мають напрацювати конкретні рішення.

      За результатами заходу також ухвалили рішення щодо практичної реалізації експертних напрацювань. Крім того, учасники погодили дату наступної зустрічі.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Луганська Новини Донецька Офіс Президента Війна на Донбасі Новини України
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