Економічний експерт розповів, чи впорається Україна з виплатою зовнішнього державного боргу

Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову кредитну програму для України. Перший транш цієї програми надійде вже найближчим часом – для України це рішення є дуже важливим.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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Він запевнив, що за останні декілька років боргове навантаження України суттєво зменшилося.

2017 рік ми починали, маючи відношення зовнішнього боргу до ВВП на рівні 80 %. Зараз закінчуємо 2018 рік із позначкою у 65 %,

– пояснив економічний експерт.

Та додав, що цей результат – все ще нездоровий для України, хоч і значно покращився у порівнянні з минулими показниками.

Фурса переконаний, що транш від Міжнародного валютного фонду допоможе державі, оскільки її борги розтягнуті й на 2019 рік.



Сергій Фурса

"Цей транш може вирішити наші поточні проблеми, та нам все одно будуть потрібні ще гроші, щоб обслуговувати зовнішній борг", – підсумував він.

До слова, раніше міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань щодо доведення цін на газ для населення до ринкового рівня.