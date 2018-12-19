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      Економічний експерт розповів, чи впорається Україна з виплатою зовнішнього державного боргу

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      Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову кредитну програму для України. Перший транш цієї програми надійде вже найближчим часом – для України це рішення є дуже важливим.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Сергій Фурса.

      Читайте також: Чому транш МВФ такий важливий для України: цікаві деталі

      Він запевнив, що за останні декілька років боргове навантаження України суттєво зменшилося.

      2017 рік ми починали, маючи відношення зовнішнього боргу до ВВП на рівні 80 %. Зараз закінчуємо 2018 рік із позначкою у 65 %,
      – пояснив економічний експерт.

      Та додав, що цей результат – все ще нездоровий для України, хоч і значно покращився у порівнянні з минулими показниками.

      Фурса переконаний, що транш від Міжнародного валютного фонду допоможе державі, оскільки її борги розтягнуті й на  2019 рік.

      Сергій Фурса
      Сергій Фурса

      "Цей транш може вирішити наші поточні проблеми, та нам все одно будуть потрібні ще гроші, щоб обслуговувати зовнішній борг", – підсумував він.

      До слова, раніше міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань щодо доведення цін на газ для населення до ринкового рівня.

      Теги: МВФ Транш МВФ Новини України держборг Гроші
      Джерело: 24 канал
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