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      Економічний спад і безробіття: що очікує на Британію в разі виходу з ЄС без угоди

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      На Британію очікує економічний спад і безробіття в разі виходу з ЄС без угоди
      На Британію очікує економічний спад і безробіття в разі виходу з ЄС без угоди / Al Jazeera

      Якщо Британія здійснить Brexit без укладання угоди з ЄС, це не тільки призведе до спаду в економіці країни, але і залишить майже мільйон британців без роботи.

      Про це із посиланням на провідне світове рейтингове агентство Standard & Poor's повідомляє The Times.

      Читайте також: Brexit без угоди можливий, як ніколи раніше, – Туск

      Згідно з прогнозом агентства, відсутність угоди призведе до скорочення британської економіки на 1,2% в наступному році, а вже до 2020 року економіка країни скоротиться на 1,5%. Водночас відношення державного боргу до ВВП у 2021 році зросте до 100%, що на 15% вище, ніж очікуваний борг.

      Крім того, до середини 2019 року прогнозується зростання безробіття із 4% до 7%. Таким чином, роботу втратить приблизно один мільйон британців. Окрім того, інфляція в країні досягне 4,7%, а ціни на нерухомість впадуть на 10%. У свою чергу, фунт стерлінгів втратить щодо долара близько 15%.

      Як показують наші підрахунки, якщо Brexit відбудеться без угоди з ЄС, Великобританію чекає помірний економічний спад, який триватиме від чотирьох до п'яти кварталів,
      – зазначила в агентстві.

      Також обсяг виробництва в країні в 2021 році буде на 5,5% нижче очікуваного в разі досягнення угоди. Між тим, ці відсотки Великобританії відновити так і не вдасться.

      Читайте також: Понад мільйон людей підписали петицію за референдум щодо угоди з Brexit

      Нагадаємо, на початку жовтня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Великобританія не боїться виходу з ЄС навіть без угоди щодо Brexit.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Brexit Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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