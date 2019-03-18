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      Економічно обґрунтований рівень підвищення вантажних з/д тарифів становить не 14%, а 7%

      22 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / agravery.com

      Економічно обґрунтований рівень підвищення вантажних залізничних тарифів становить 7-8%.

      Таку думку висловила глава комітету залізничного транспорту Експертної ради при Міністерстві інфраструктури Юлія Прокашева, виступаючи на нараді в Державній регуляторної службі, пише Мінпром.

      "Зрозуміло, що без збільшення дохідної частини "Укрзалізниці" розвитку залізничного транспорту не буде. Але пряма індексація вантажних тарифів на 14,2% є недоцільною", підкреслила вона.

      Прокашева звернула увагу на той факт, що в минулому році в порівнянні з 2017 роком залізничний транспорт втратив 5% вантажопотоку, що перевищує 17 млн ​​тонн вантажів. А за перші два місяці втрата вантажопотоку склала майже 7% або 3,5 млн тонн вантажів. При цьому автомобільний транспорт нарощує вантажоперевезення, забираючи обсяги у залізничників.

      Тому ми пропонуємо, по-перше, розробити порядок індексації який дозволить забезпечити передбачувану і прозору тарифну систему. А саму індексацію тарифів необхідно проводити не частіше, ніж два рази на рік. Оптимально вона повинна проводитися або з початку маркетингового року (1 липня) або календарного (1 січня),
      зазначила вона.

      "І відсоток підвищення повинен обговорюватися з бізнесом, без цього обговорення не можна проводити індексацію. На сьогоднішній день це дійсно не 14,2%, а в районі 7-8% з чим можуть погодиться представники бізнесу", резюмувала Ю.Прокашева.

      Як відомо, раніше Міністерство інфраструктури опублікувало проект наказу "Про проведення щорічної автоматичної індексації", яким передбачається зростання залізничного тарифу в 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію (2,5% щокварталу) в 2019 році.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 Канал
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