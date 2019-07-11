Економіка, двосторонні відносини та екстрадиція Чауса: головне із зустрічі Зеленського і Санду

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з прем'єр-міністеркою Молдови Майєю Санду. Основними темами, які обговорювались під час зустрічі, були українсько-молдовські взаємини, економічні відносини між країнами та питання екстрадиції екс-судді Миколи Чауса.

24 канал підібрав найцікавіші заяви та тези із зустрічі політиків.

Важливо: Путіна зацікавила пропозиція Зеленського про зустріч у Мінську

Українсько-молдовські відносини

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що один з перших своїх візитів на посаді прем'єр-міністра Молдови Майя Санду здійснила саме до дружньої України.

Це означає, що наші країни не лише сусіди, а й незмінні партнери. Уряд і парламент Молдови завжди підтримували суверенітет і територіальну цілісність України. Сподіваємось, що новопризначений уряд Молдови продовжить це робити,

– наголосив Зеленський.

Він також розповів: під час зустрічі запевнив молдовську прем'єрку, що Україна продовжить надавати всеохоплюючу підтримку територіальної цілісності південного сусіда і брати активну участь у переговорному процесі щодо врегулювання придністровського конфлікту.

До слова: Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези

"Україна і Молдова об'єднані спільним бажанням, щоб на наших територіях не було російських військ. Щодо захисту суверенітету наших держав і безпеки в регіоні наші позиції були єдині", – підкреслив український гарант.

Пані прем'єр-міністр Молдови зі свого боку наголосила, що її держава розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливу засаду власної безпеки.

Мій уряд хоче зміцнити двосторонні відносини Молдови і України. Ми хочемо тісніше співпрацювати в економічному та енергетичному секторі. Ми прагнемо встановити постійний і повноцінний контроль за кордоном, щоб захистити його від злочинності і контрабанди,

– розповіла Майя Санду.

Крім цього, за її словами, Молдова зацікавлена в Україні як у стратегічному партнерові задля покращення екологічної ситуації на річці Дністер.

Спільна прес-конференція Зеленського та Санду / відео: 24 канал

Економічні відносини між Україною та Молдовою

Український президент Володимир Зеленський підкреслив, що під час зустрічі особливий акцент було зроблено на перспективах економічного співробітництва.

За 2018 рік товарообіг між нашими країнами зріс на 11% і склав майже 1 мільярд доларів США. Думаю, найближчим часом ми з легкістю досягнемо такого ж показника, тільки без слова "майже",

– сказав президент.

Читайте також: Зеленський дав доручення Кабміну щодо митниці: що вимагає

Майя Санду, коментуючи двосторонні економічні відносини, підкреслила, що Молдова нині зіштовхнулась з проблемами неефективного управління та державних інституцій, що не функціонують.

"Моя країна негайно потребує докорінних внутрішніх змін. У сучасному світі розвиток ґрунтується на трьох підвалинах – функціональних інститутах, технологіях та людському капіталі, що стрімко розвивається", – зазначила прем'єрка Молдови.

Екстрадиція екс-судді Миколи Чауса

Ще однією темою розмови між президентом України та прем'єркою Молдови була можлива екстрадиція скандального колишнього судді Миколи Чауса.

"Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу. Хочу подякувати пані Санду. Впевнений, ми продовжимо активний діалог та взаємодію у всіх сферах спільних інтересів наших країн – України та Молдови", – сказав Володимир Зеленський.

Цікаво: Зеленський посперечався із мером Борисполя через метр фекалій: відео

Що відомо про скандального суддю Чауса?

Микола Чаус – екс-суддя Дніпровського райсуду Києва, який ухвалював рішення проти активістів Автомайдану за сфальсифікованими справами.

Ще однією скандальною справою Чауса було його рішення про зняття з розшуку та заборону проводити слідчі дії щодо екс-поплічника Януковича Юрія Іванющенка. А в серпні 2016 року Чауса затримали при отриманні 150 тисяч доларів хабара. Отримані гроші суддя закопував на своєму городі у літрових банках.

Що відомо про Майю Санду?Майя Санду – прем'єр-міністерка Молдови з 8 червня 2019 року. У 2016 році брала участь у президентських виборах, однак на 4% голосів програла Ігорю Додону, який врезультаті і став президентом країни.



На відміну від свого опонента Додона, який займає відкриту проросійську позицію, Майя Санду бачить майбутнє Молдови у продовженні зближення з Європою.