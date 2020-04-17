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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Економіка Китаю обвалилась на 7% через коронавірус: чи вплине це на решту світу

      - Читать новость на русском
      Сі Цзіньпін / EPA

      Через коронавірус економіка Китаю скоротилася найбільше за всю історію спостережень – з 1992 року. Падіння ВВП склало рекордні 6,8%.

      Статистичне відомство Китаю оприлюднило дані щодо економічного розвитку країни у першому кварталі 2020 року. Про це повідомляє CNN.

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      Причини падіння економіки Китаю і як це вплине на інші країни

      • Падіння економіки КНР зумовило те, що через запроваджений карантин значна частина промислових компаній вимушена була зупинити свою роботу та припинила випуск товарів.
      • Китай наразі є другою найбільшою економікою в світі. Через інтегрованість країни у світову торгівлю, скорочення виробництва там великою мірою впливає на економічний розвиток решти світу.
      • Оскільки пандемія коронавірусу почалася у Китаї, аналітики очікували на статистику щодо економічного зростання країни у першому кварталі, для того, аби оцінити на скільки COVID-19 може нашкодити економіці решти світу.
      • Падіння економіки Китаю стало навіть більшим, ніж очікувалося раніше. Аналітики прогнозували, що ВВП країни скоротиться на 6,5%.

      Зверніть увагу! Аналітичні дані вказують на те, що економіка Китаю повертається до нормального стану. Однак рівень експорту, ймовірно, залишатиметься низьким, оскільки в решти країн світу все ще поширюється пандемія коронавірусу.

      Реакція азійських фондових ринків

      Основні азійські біржові індекси продемонстрували ще більший ріст після того, як влада Китаю повідомила про кращі, ніж очікувалося раніше, показники торгівлі за березень. Водночас експорт товарів у країні знизився на 6,6% у минулому місяці. Раніше аналітики прогнозували падіння цього показника на 14%. Імпорт опустився на 0,9%, що теж набагато краще, ніж попередній прогноз про зниження на 9,5%.

      Японський фондовий індекс Nikkei 225 збільшився на 3,1%. Південнокорейський Kospi піднявся на 1,7%, китайський Shanghai Composite – на 1,3%, а гонконзький Hang Seng – на 0,7%.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус COVID-19 Світова криза 2020 ВВП Торгівля Китай Фондовий ринок
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