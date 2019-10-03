Економіка маленьких сіл: як ефективно співпрацювати з інвестором

Одні з найефективніших джерел фінансування для сіл та маленьких містечок – це великі виробництва й малі підприємці, різноманітні бізнеси, які працюють у регіоні.

Але наростити власний бюджет і суттєво покращити комфорт проживання для мешканців можна не тільки з надходжень від сплати податків інвесторами. Разом із компанією Avellana Gold ми розповімо про приклади успішної співпраці великого бізнесу та громад.

Самотужки будувати дороги чи ремонтувати лікарні та школи маленьким селам часто буває непосильно. Тому створення умов для залучення у регіон бізнесу може бути єдиним виходом із ситуації. Підприємства поповнюють бюджети громад єдиним податком, а також податком на прибуток й екологічним податком. А своєю чергою заправки, кав’ярні та магазини – акцизним податком з реалізації пального, алкоголю, цигарок. Також перспективний і розвиток туристичної інфраструктури, який забезпечує бюджет щонайменше туристичним збором. У громадах залишаються й рентні платежі за видобування корисних копалин.

Крім того, великі компанії з серйозними довготривалими планами зацікавлені у веденні в регіоні соціально-відповідального бізнесу, адже якщо мешканці села чи містечка почуваються комфортно, то й компанія впевнена у своєму майбутньому.

Ми знайшли кілька мотиваційних прикладів успішної співпраці провідних компаній та громад.

Навчальний центр для майбутніх працівників та освітлення домівок селян

Німецька компанія Kromberg&Schubert Gmbh, яка працює в Україні з 2005 року, заснувала у селі Рованьці під Луцьком завод із виготовлення електричних кабельних мереж. Клієнти компанії – великі автомобільні бренди Mercedes, Volkswagen, BMW, Audі. На підприємстві працює близько п’яти тисяч працівників та вже багато років діє навчальний центр, створений компанією для підготовки молодих кадрів. Також Kromberg&Schubert Gmbh підвищила заробітну плату до рівня Польщі, щоб припинити міграцію, та успішно співпрацює з університетами і надає перше робоче місце для молоді.

Також німецький концерн із виготовлення електромереж Leoni AG, який працює у Львівській та Івано-Франківській області з 2002 року, став найбільшим платником податків та альтернативою для виїзду на заробітки за кордон. Компанія покращила інфраструктуру регіону та побудувала великий дитячий майданчик.

А британська нафтогазова компанія Cadogan Petroleum, яка працює на Львівщині, реалізувала проєкт із заміни освітлення на сучасні енергоощадні лампи у низці шкіл, будинків культури та навіть в оселях мешканців кількох сіл Страшевицької і Старосамбірської сільських рад. Компанії вдалося залучити три селища з близько 500 домогосподарствами, школами і громадськими установами та роздати понад 3000 ламп місцевому населенню.

Ще один успішний виробник – американська компанія Coca-Cola – відкрив представництво в Україні в 1992 році й розташував свої потужності у селищі Велика Димерка на Київщині. Крім значних надходжень до місцевого бюджету, компанія зосередилася на екологічному виробництві – вся упаковка продукції компанії (пляшка, кришечка та етикетка) піддається переробці. Також Coca-Cola впроваджує освітні мотиваційні й профорієнтаційні проєкти для дітей з дитячих будинків та малозабезпечених сімей.

Масштабний проєкт з відновлення екології та працевлаштування місцевих мешканців

Американська компанія Avellana Gold, яка з 2016 року інвестує у родовище поліметалів у селі Мужієво на Закарпатті, впроваджує масштабний проєкт для відновлення екологічного стану в регіоні. На території родовища десятиліттями лежать відвали від попередньої господарської діяльності, які забруднюють довкілля. Вони містять концентрації сульфідів заліза й інших важких металів, які, окислюючись, потрапляють у поверхневі води та грунти. Зараз на території родовища близько 150 тис. тонн відвалів, які Avellana Gold планує переробити за рік. Крім того, утилізація відвалів – це прохання місцевої влади й обласного управління екології, зазначає Андрій Смолін, голова українського представництва компанії.

Вилучені з породи важкі мінерали компанія планує вивезти за межі регіону. "Отриманий концентрат важких мінералів ми вивеземо у контейнерах на один із діючих металургійних заводів. Такі заводи працюють у Західній Європі, в Україні їх немає. Наприклад, окремі словацькі компанії, які видобувають аналогічні руди, відправляють свої концентрати у Бельгію. Ми плануємо теж працювати з цією країною", – зазначає Андрій Смолін.

Процес утилізації відвалів не впливає на сусідні села та господарства – пилу у повітрі не буде. Адже складовані відвали ущільнені та перебуватимуть у вологому стані. Очищення відвалів буде проходити на відстані одного кілометра від села, тоді як санітарна зона для цього проєкту, згідно зі всіма нормативами, має бути в межах 100-300 метрів. Важливим позитивним фактором проєкту є також те, що компанія не буде перевозити відвали через село, а перероблятиме їх на місці. Наступним етапом екопроєкту буде рекультивація території родовища, де очищені відвали компанія засипле родючим ґрунтом. Для туризму це великий здобуток, адже на місці відвалів будуть озеленені схили.

Впровадження екологічного проєкту вже забезпечило роботою місцевих мешканців, а за умови запуску проєкту на повну потужність – потребуватиме ще близько півтисячі працівників.

Один із напрямків роботи Avellana Gold – це розвиток місцевих громад, покращення інфраструктури, а також сплата податків до місцевого і державного бюджетів від 3,5 млн доларів на рік. Зокрема це плата за користування надрами, з якої майже 1 млн доларів залишиться у місцевому бюджеті, та ще до 500 тис. надійде від податку на прибуток. В цілому прогнозовані фіскальні платежі працюючого підприємства – до 10 млн доларів на рік,

– підкреслює Андрій Смолін.

Avellana Gold побудувала сучасний інженерний об’єкт для безпеки та екологічності подальших робіт з видобування. Також Avellana Gold долучилася до реалізації інших проєктів – відремонтувала проблемні дороги села Мужієво і посприяла місцевій школі у придбанні інвентарю й проведенні інтернету.

Про компанію



Avellana Gold – міжнародна інвестиційна компанія, що займається розвідкою і розробкою родовищ корисних копалин в Україні та країнах Східної Європи. У 2016 році компанія відновила реалізацію проєкту Мужіївського родовища.