Економіка України зростає швидше, ніж у світі, – Гончарук у Давосі

Економіка України зростає в середньому швидше, ніж у світі, заявив прем’єр Олексій Гончарук на економічному форумі в Давосі. Зокрема, золотовалютні резерви України на сьогодні є рекордними.

"Маємо рекордні золотовалютні резерви, почала зміцнюватися гривня, а це означає, що до держави повернулася довіра", – запевнив Гончарук.

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"За останні 6 місяців зроблено дуже багато. Ми завершили анбандлінг "Нафтогазу", прийняли закон про концесії, передали понад 500 підприємств для приватизації, оновили менеджмент податкової, митної служб та Фонду держмайна", – розповів прем’єр.

При цьому Гончарук констатував, що Україні потрібні rule of law, реальна боротьба з корупцією.

Сьогодні немає корупції на найвищому рівні,

– запевнив при цьому глава уряду.

Дивіться відео виступу Гончарука в Давосі:

До теми: Зеленський виступив на форумі у Давосі: головні тези

Що відомо про форум у Давосі? Повна назва – Всесвітній економічний форум у Давосі. Він відбувається щороку і має головну мету – покращити стан світу через залучення політичних лідерів, представників бізнесу, неурядових організацій. Учасники форуму мають формувати глобальні, регіональні та галузеві напрямки, які потребують покращення у найближчому майбутньому, а також сприяти вирішенню міжнародних конфліктів.



Форум у Давосі в 2020 році: вперше за історію форуму визначено, що 5 найбільших світових ризиків є екологічними. Це про кліматичні катастрофи, втрата біорізноманіття та руйнування наземних та водних екосистем.