Економіку планують хіба на 100 днів, а "далі можна тільки здогадуватися, що буде", – Шмигаль

Українська економіка зазнає впливу світової кризи, і скільки це буде тривати – невідомо. Однак Шмигаль вважає, що вже у 2020 році промисловість України має всі умови для росту, а Кабмін готовий розробити програму відновлення українського бізнесу.

Через коронавірус та карантин Україна перебуває під тиском світової кризи. Аби стабілізувати ситуацію, потрібен план, і уряд його має. У цьому запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на ICTV 4 травня.

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В економіці України – складна ситуація, оскільки й у світі розпочалася економічна криза, яка, найімовірніше, переросте у рецесію. Скільки вона буде тривати – рік, два чи три – ніхто поки що не може спрогнозувати,

– визнав керівник українського уряду.

Як додав Шмигаль, хоча економіка України й перебуває під тиском світової кризи, жодне виробниче підприємство на час карантину не зупиняли. Однак вплив низки факторів призвів до "складнощів в окремих галузях промисловості". Серед таких факторів:

Зниження експорту,

Зменшення загального споживання у світі,

Зупинка багатьох підприємств у країнах – партнерах України.

Які заходи застосувати, щоб зараз "розігріти економіку", на регулярних нарадах вирішують в Офісі Президента. Шмигаль при цьому зауважив, що:

Вже у 2020 році промисловість України має всі умови для росту.

Але щодо конкретних цифр в умовах пандемії робити прогнози складно.

Сьогодні жодна економіка світу не планується довше, аніж на 100 днів. Далі можна тільки здогадуватися, що буде,

– сказав очільник Кабміну.

Саме тому уряд представлятиме свій план виходу з кризи поетапно – починаючи від малого бізнесу, середнього бізнесу до великого бізнесу: "Найближчим часом поетапно ми будемо представляти план підтримки бізнесу". Серед іншого, ця програма включає:

Рефінансування для мікробізнесу і малого бізнесу під 0% з відстрочкою виплат кредиту.

Першочергову допомогу галузям, які були на час карантину зупинені.

Впровадження розробленої спільно з банками програми "Нові гроші" для малого та середнього бізнесу.

Як змінилися прогнози уряду щодо української економіки? Попередні прогнози уряду на 2020 передбачали, що економіка України зросте на 3,5 – 5%, інфляція становитиме приблизно 5%, а долар коштуватиме 27 – 28 гривень.



Та вже 29 березня Кабмін затвердив нові макроекономічні прогнози на 2020 рік: економіки – мінус 4,8% ВВП, середньорічний курс долара США – 29,5 гривні, інфляція – 8,7%.

Зауважимо, в Офісі Президента вважають, що 2020 року економіка України впаде щонайменше на 5% Що кажуть у Нацбанку про наслідки карантину – читайте у матеріалі 24 каналу.