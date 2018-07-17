Чому не можна економити на здоров’ї та відпустках

Необхідність робити інвестиції у себе передбачає дуже широкий спектр заходів, які згодом принесуть людині додаткові вигоди.

Таку думку в інтерв’ю 24 каналу висловила доцент Київської школи економіки, консультант Світового банку та Міжнародної організації праці Ольга Купець.

За її словами, інвестувати у себе, в першу чергу, означає інвестувати у власну освіту. "Йдеться не лише про класичну освіту у навчальних закладах, а й про проходження онлайн-курсів і про відвідування різноманітних лекцій, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації тощо. Здорове та якісне харчування, заняття спортом, активний відпочинок, отримання якісних медичних послуг, в цілому підтримка власного здоров'я – це також інвестиції у себе", – додала вона.

Здоровий та сповнений сил працівник працює результативніше, ніж нездоровий та втомлений. Інвестиції у свій людський капітал потім приносять додаткові вигоди у вигляді вищої зарплати та отримання задоволення від життя,

– наголосила Купець.

Вона додала, що працівники мають самі інвестувати у свій розвиток, тому що вони потім зі своїми покращеними навичками можуть перейти на іншу роботу. "У нас така традиція тільки зараз починає формуватись і є більш поширеною серед молоді, яка усвідомлює, що про себе потрібно думати самостійно і самому вкладати у свій розвиток. Більшість, на жаль, думає, що або роботодавець їм щось винен, або держава", – сказала експерт.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Чому не варто економити на відпустках і гнатися за вищою освітою: поради від економіста