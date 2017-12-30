Економіст вважає, що гривню знецінюють штучно і пояснив чому

Причин для девальвації гривні нині в Україні немає. Падіння нацвалюти відбувається штучно.

Про це каже голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак, пише "Главред".

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На думку експерта, девальвація національної валюти відбувається тому, що чинний уряд, як і попередній, разом з НБУ, під управлінням президента, "йдуть легкою для себе дорогою".

Він нагадав, що у бюджеті на 2018 рік закладена девальвація гривні до 30,1 за долар.

"Через девальвацію вирішують одразу дві задачі: по-перше, наповнення (виконання і перевиконання) державного та місцевих бюджетів через інфляційний ефект, наступний за девальвацією; по-друге, задоволення апетитів наших знаменитих експортерів, вони ж головні фінансові промислові групи країни, вони ж головні політичні групи країни", — каже експерт.

За його словами, девальвація – це легка дорога для влади, але дуже важка для всіх громадян України і українських підприємств, які не є експортерами.