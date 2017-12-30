Економіст вважає, що гривню знецінюють штучно і пояснив чому
Причин для девальвації гривні нині в Україні немає. Падіння нацвалюти відбувається штучно.
Про це каже голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак, пише "Главред".
На думку експерта, девальвація національної валюти відбувається тому, що чинний уряд, як і попередній, разом з НБУ, під управлінням президента, "йдуть легкою для себе дорогою".
Він нагадав, що у бюджеті на 2018 рік закладена девальвація гривні до 30,1 за долар.
"Через девальвацію вирішують одразу дві задачі: по-перше, наповнення (виконання і перевиконання) державного та місцевих бюджетів через інфляційний ефект, наступний за девальвацією; по-друге, задоволення апетитів наших знаменитих експортерів, вони ж головні фінансові промислові групи країни, вони ж головні політичні групи країни", — каже експерт.
За його словами, девальвація – це легка дорога для влади, але дуже важка для всіх громадян України і українських підприємств, які не є експортерами.