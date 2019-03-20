Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком

На столичних Осокорках вже понад рік тривають протистояння активістів та забудовника. Щоб зрозуміти, чому ця живописна територія зараз перетворилась на поле бою, варто відмотати час майже на 14 років назад. Адже її доля була вирішена ще у вересні 2005 року.

Київська міська рада, тоді ще під головуванням Олександра Омельченка, передала ТОВ "Контактбудсервіс" в оренду на 15 років п'ять земельних ділянок навколо озер Небреж та Тягле в Дарницькому районі Києва.

Читайте також: Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі

Весь час ділянки залишалися недоторканими, та у 2017 році там з'явилася будівельна техніка й розпочалося масштабне житлове будівництво. Забудовник презентував проект із милозвучною назвою "Патріотика на озерах" та відкрив продаж майбутніх об'єктів для інвесторів. Проект ЖК передбачав зведення 43 багатоповерхових житлових будинків.



Хто відповідає за масштабне будівництво

Ось ця "Патріотика на озерах" мала б стати клоном вже зведеного на Осокорках ЖК "Патріотика", будівництву якого ніхто не протистояв. Але активісти стверджують, що територія на озерах – заповідна й має цей статус вже понад 40 років. Про підступні плани забудовників перетворити її на бетонні джунглі ніхто й не підозрював, поки там не почались активні роботи.

Це зони, на яких не можна будувати або навіть змінювати ландшафт. У 2005 році пан Омельченко одноосібно видав дозвіл на землевідведення цих територій під багатоповерхове будівництво,

– прокоментував Максим Стравінський, представник ГО "Екопарк-Осокорки".

Розпочату ще Омельченком справу гідно продовжив його наступник Леонід Черновецький. За його каденції Київрада затвердила ще й детальний план території Дарницького району столиці. Згідно з цим документом район і мав перетворитися на суцільну забудову.

Та поки забудовник реалізовував перший проект, в країні багато що змінилося. Через викриті порушення майбутнє "Патріотики на озерах" зависло у повітрі. Напередодні Нового року мер Кличко закликав депутатів розірвати договір оренди з скандальним забудовником.



Більшістю голосів угоду оренди ділянки на Осокорках від 2005 року розірвали

Причина навіть не у заповідному статусі землі: юристи КМДА нарахували, що "Контактбудсервіс", який є орендарем скандальної ділянки, винний столичному бюджету 65 мільйонів гривень.

Читайте також: Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат

Здавалось би, що в цій історії можна поставити крапку. Та попри рішення київських чиновників будівництво триває і досі. А на мосту поблизу чатують кілька молодиків спортивної статури. Екоактивіст Максим Стравінський розповів, що це – вже шоста ротація цих "тітушок".



Молодики не зізнаються, що роблять на пустирі

Стравінський також пояснив, що якщо раніше забудовник захищав свої інтереси за допомогою безіменних молодиків, то тепер в компанії тактику змінили і залучили на захист своїх інтересів інвесторів. Тепер вони ходять на мітинги до КМДА та влаштовують прес-конференції.

Один з таких інвесторів, Денис Шинкаренко – ніхто інший як організатор прес-конференції на захист будівництва "Аркади" на Осокорках. Журналісти Центру Розслідувань України вирішили перевірити, чиї інтереси він відстоює насправді. Перше посилання у пошуковику за ім'ям та прізвищем – лідер ГО "Стопнелегал".



Денис Шинкаренко

Як виявилось, ще донедавна саме ця організація разом зі своїм очільником виступала проти забудов на столичних ділянках. Та вже за рік риторика не то інвестора, не то активіста Шинкаренка кардинально змінилася.

Крапку в цій "непатріотичній" історії ставити рано. Бо принципова позиція Київради забрати у недобросовісного забудовника ділянку і заборонити будівництво може виявитися нічим іншим як грою на публіку.

Читайте також: Банки-банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування

А все тому, що "Аркада" давно спрацювала на випередження та захистила себе через хитру схему: орендар земельної ділянки – в процесі банкрутства і саме цей статус захищає від зовнішнього втручання у його справи. Шах і мат для будь-яких рішень столичної влади.



Рішення Господарського суду Києва

Тож постає питання: невже у мерії станом на січень не знали про банкрутство "Контактбудсервісу" та скандальну судову ухвалу, яка юридично робить нікчемним січневе розірвання договору оренди. На переконання юристів, усе це – ходи заздалегідь продуманої гри.

Як коментує ситуацію колишній активіст Шинкаренко та про кримінальну справу за фактом будівництва – дивіться у програмі.