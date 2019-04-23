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      Екоподаток в Україні не ефективний: у Раді підготували кардинальні зміни

      41 Читать новость на русском
      Екоподаток в Україні не ефективний: у Раді підготували кардинальні зміни
      / obozrevatel.com

      Кошти від екологічного податку в Україні не витрачаються за цільовим призначенням і не поліпшують екологічну ситуацію в країні.

      Про це під час IV Всеукраїнського ЕCOFORUM-2019 повідомила OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Радикальна партія" та автор законопроекту про реформування екоподатку Валерія Заружко, яка зазначила, що останні п'ять років величезні кошти від сплати екологічного податку витрачаються невідомо на що.

      "Ситуація виглядає так, що державі вигідно отримувати гроші у вигляді екоподатку, але немає політичної волі, аби інвестувати ці гроші в екологію та робити якісь поліпшення, або ж боротися з наслідками забруднення довкілля від роботи підприємств", – говорить нардеп.

      Заружко розповіла, що нині у Верховній Раді перебувають два законопроекти – №10146 та №10147, які зможуть виправити ситуацію та допомогти використовувати кошти від екоподатку якомога ефективніше.

      Як пояснює Заружко, народні депутати пропонують внести зміни до податкового та бюджетного кодексів України, які стануть дієвими й ефективними механізмами у стимулюванні великих підприємств самостійно інвестувати гроші в будь-які екологічні та природоохоронні програми.

      "Ми хочемо зробити це так, щоб підприємства мали змогу заощаджувати 70% на провадженні екологічних програм за рахунок нарахованого екологічного податку. Але, по-перше, ці підприємства мають інвестувати в ці проекти, а по-друге – вони мають отримати експертизу від Мінекології через процедуру оцінки впливу на довкілля, яка визначить, що ці заходи дійсно допомагають очищенню екологічного середовища", – пояснює народний депутат.

      За її словами, чим більше підприємство буде інвестувати в екологічні проекти, тим менше воно платитиме екологічного податку згодом, адже забруднення від його діяльності ставатиме мінімальним.

      "Також ми наполягаємо, щоб цей податок став цільовим, щоб гроші йшли до спеціального фонду, розпорядником якого буде Міністерство екології, і щоб ми розуміли, що гроші використовуються за призначенням", – сказала вона.

      Ще одним дуже важливим пунктом законопроекту є те, щоб відшкодування цих 70% було автоматичним, завдяки чому мінімізується можливість корупційної складової в нарахуванні цих коштів.

      "Ми дуже сподіваємося, що побачимо ці законопроекти найближчим часом у сесійній залі, бо вони є невідкладними. У нас є зобов'язання перед нашими європейськими партнерами. Як країна, ми затвердили національний план щодо екологічних заходів, і все це ми маємо виконувати, починаючи вже з 2020 року. Якщо ми говоримо про законодавчу базу, то в нас вже просто немає часу щоб відтермінувати прийняття цього рішення", – завершила Заружко.

      Як повідомлялось, раніше президент Професійної асоціації екологів України та шеф-редактор "ЕCOBUSINESS. Екологія підприємства" Людмила Циганок заявила, що діюча система розподілу екологічного податку в Україні неефективна і потребує змін.

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      Теги: Екологія Податки
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