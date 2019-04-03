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      Екоподаток в Україні регулярно підвищується, але екологічна ситуація не стає кращою, – ЗМІ

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      Викиди
      Викиди / vlasno.info

      Екологічний податок в Україні регулярно підвищується, але екологічна обстановка не стає кращою через неефективне використання коштів податку.

      Про це повідомляє в своєму матеріалі видання Мінпром.

      Згідно з даними, які навели журналісти, навіть зниження кількості підприємств не значно впливає на кількість викидів.

      "Якщо у 2015 році 11303 підприємств дали 2,857 млн ​​т викидів, то у 2016 році 9630 підприємств 3,078 млн тонн. Таким чином, викиди в перерахунку на одне стаціонарне джерело промислового забруднення зросли з 253 тонн до 320 тонн. Що ж відбувається? Очевидно, що таке можливо тільки в одному випадку: якщо не реалізуються природоохоронні заходи. Але при цьому всі без винятку підприємства, у яких за родом діяльності є промислові викиди, платять так званий "екологічний податок". Від цього ніхто нікого не звільняв", пише видання.

      За даними Мінпрому, цілком логічно, що кошти від надходження екоподатку повинні направлятися на поліпшення екологічної ситуації в країні і перш за все в самих екологічно неблагополучних регіонах. Однак на ділі таке не відбувається.

      "Держава замість турботи про здоров'я громадян просто займається поборами з промисловців, використовуючи чутливу для суспільства тему екології. Власне, саме так воно зараз відбувається. Оскільки 45% коштів, що надходять від екоподатку, прямо йдуть в загальний фонд держбюджету. А звідти вони можуть направлятися куди завгодно: наприклад, на закупівлю нових меблів або лімузинів для чиновників. Або взагалі мертвим вантажем лежати на єдиному казначейському рахунку Кабінету міністрів України", пишуть журналісти.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Екологія Податки
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