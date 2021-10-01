Найбільший скандал – із нападками на "АрселорМіттал" – бюджетоутворювальне підприємство Кривого Рогу. В них намагалися відсудити 80 мільйонів гривень, стверджують у компанії.

Правники компанії заявили, що спочатку підприємство звинувачували в екологічних проблемах, а потім підбурили містян позиватися до суду. За їхніми словами, кожен позивач міг отримати по 1 млн грн, 20% з якого мав віддати псевдоекологам під керівництвом експрокурора міста.

Фактично, створивши проблему, пані Нікульнікова почала шукати людей, яким чином за допомогою громадськості та людей створити підприємству проблеми,

– розповіла юристка адвокатського об'єднання "Фінекс" Ольга Марченко.

Псевдоактивісти підбурювали громадськість та проплачували мітинги проти підприємств, вказують юристи. Зрештою, все зводилося до вимоги відкупних. Однією з головних ознак так званого екорейдерства – вимагання грошей.

"Це дуже легко відрізнити. Якщо до власників підприємства і до менеджменту підприємства ставляться протиправні вимоги, а саме 10% у статутному капіталі, чи певна сума коштів – 100, 10, 20 тисяч доларів – це вже вимагання. І це перша ознака того ж екорейдерства, чи просто вимагання під приводом екологічних тем", – резюмував партнер адвокатського об'єднання Іван Проданик.