Екран смартфона приховує серйозну небезпеку для користувача

Екран смартфона є однією з найбільш забруднених речей, адже там одна з найвищих концентрацій бактерій на квадратний сантиметр.

Це з’ясували експерти з компанії Insurance2go, пише видання Metro.

Вчені провели дослідження, в ході якого використали три різні моделі – iPhone 6, Samsung Galaxy S8 і Google Pixel.

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Вони також врахували, що середньостатистичний британець торкається до екрану свого смартфона близько 3 тисяч разів на день. При цьому третина користувачів ніколи не чистила свої екрани.

При цьому, як показали тести, екрани смартфонів є найбільш брудними та містять близько 255 одиниць бактерій дріжджів і плісняви на одному квадратному сантиметрі. До прикладу, сидіння туалету на квадратний метр має 24 одиниці бактерій, а офісна клавіатура і мишка – близько п'яти одиниць.

"Перевірені екрани смартфонів були в десять разів бруднішими, ніж сидіння для унітазу і кнопка зливного бачка. Погані новини в тому, що ми торкаємося обличчям цих екранів", – йдеться у дослідженні.

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