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Екс-ангел Victoria's Secret Міранда Керр вперше прокоментувала народження дитини

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Міранда Керр прокоментувала народження дитини
Міранда Керр прокоментувала народження дитини / GettyImages

Австралійська супермодель Міранда Керр вперше прокоментувала народження своєї другої дитини, яка стала первістком для чоловіка Міранди – мільярдера Евана Шпігеля.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

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Раніше повідомлялось, що Міранда Керр 7 травня об 11:53 народила дитину. Хлопчик, на ім’я Харт, з'явився на світ в шпиталі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Проте офіційно супермодель підтвердила про це лише 25 травня.

Керр опублікувала світлину з ім’ям новонародженого хлопчика та дописом, у якому подякувала усім небайдужим.

Дякую за всі ваші теплі побажання. Еван, Флінн і я були в дитячому блаженстві протягом останніх 17 днів з нашим новим новонародженим, хлопчиком Хартом. Ми почуваємося дуже благословенними,
– написала Міранда.

Зазначимо, у Міранди після шлюбу з актором Орландо Блумом, який тривав лише три роки, залишився семирічний син Флінн.

Нагадаємо, супермодель Міранда Керр і мільярдер Еван Шпігель одружилися у травні 2017 року після двох років стосунків. Восени того ж року стало відомо, що пара чекає на дитину.

Теги: LifeStyle Діти Victoria's Secret Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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