Екс-беркутівець важко ранив поліцейського під час уроку в школі

Під час уроку у школі в селі Рубань на Вінниччині один з поліцейських ранив свого колегу. Це сталося на очах у 40 дітей.

Капітан поліції під час уроку про особливості своєї роботи показував дітям прийоми самооборони. Серед них – як захиститися від ножа. Один з них був нападником, інший – захищався. Він повалив лейтенанта на підлогу, і тоді пролунав постріл. Гільза пролетіла за два метри від дітей, які сиділи поруч, пише ТСН.

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Медикам заборонили не лише пускати до пораненого відвідувачів, а й навіть розказати, як він почувається. Відомо лише, що куля потрапила в живіт. Речник обласної поліції запевняє, що після операції для життя 34-річного лейтенанта загрози немає.

Капітана поліції уже відсторонили від служби.

"Постріл був здійснений з необережності через порушення інструкції з безпеки при поводженні зі зброєю", – повідомила речниця Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник.

Зараз у поліції проводять службову перевірку. Винуватцю загрожує до двох років обмеження волі.

Варто зазначити, що обоє правоохоронців – колишні "беркутівці", які зараз служать у роті особливого призначення