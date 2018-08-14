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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Екс-чоловік Анни Седокової вдруге став батьком

89 Читать новость на русском
Максим Чернявський
Максим Чернявський / Instagram

Колишній чоловік співачки Анни Седакової, бізнесмен Максим Чернявський вдруге став батьком.

Новою обраницею Черняківського стала росіянка Дарина Сидорова. Відомо, що пара зустрічається 3 роки. Як повідомляє видання "Hello!", Дарина народила Максиму дівчинку.

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Зазначимо, що у Максима вже є 7-річна дочка Моніка від шлюбу з Анною Седоковою. Вони одружилися в 2011 році, але незважаючи на спільну дитину, в 2013-му прийняли рішення розлучитися. 


Дарина Сидорова народила Черняківському другу дитину

Нагадаємо, після розриву Анні та Максиму вдавалося підтримувати теплі стосунки заради доньки. Все змінилося, коли Моніка повинна була приїхати до співачки на зйомки телепроекту. Однак дівчинка так і не доїхала.

Як стало відомо, бабуся і екс-чоловік забрали Моніку назад в США, а після вони відправили Седоковій позов, в якому повідомлялося, що Анна представляє загрозу для дочки. Відомо, що Максим був проти зйомок Моніки і наполягав на тому, щоб вона не переривала навчальний процес.

Теги: LifeStyle Діти Анна Седокова
Джерело: 24 Канал
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